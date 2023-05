Deuxième demi-finale de Conférence à l’Est et on part sur un classique. Boston, Philadelphie, Celtics, Sixers, 21 confrontations en Playoffs, les deux franchises se connaissent par cœur. Cette saison ? Les Verts semblent avoir une longueur d’avance, c’est en tout cas l’avis de la rédac. Et vous, c’est quoi votre avis sur la question ?

GIOVANNI

Difficile de se mouiller au vu de la présence très en pointillé de Joel Embiid sur cette série, mais on va le faire quand même et au meilleur des cas je ne vois pas vraiment comment les Sixers peuvent prendre plus d’un match à la machine verte. Avec un Joel Embiid en pleine forme Boston a tout de même les moyens de lui proposer des défenses variées et intelligentes (l’expérience d’Horford, la puissance de Robert Williams, le vice de Grant Williams ou même le hustle de Blake Griffin), et si d’aventure Jojo ne l’était pas (en forme), c’en serait terminé encore plus vite des chances de Philly. Trop complets ces C’s, trop forts en attaque, trop forts en défense, trop expérimentés et bien coachés, et en face j’adore hein, mais les joutes printanières passées ont davantage prouvé les failles de cette organisation que ses forces. Le premier tour c’était pour siffler, mais pas le temps de s’échauffer qu’il faudra déjà penser à la saison prochaine. Merci d’être passés messieurs les 76ers mais ici ça part sur un 4-1 bien vénère. Celtics 1, Sixers, 1.

NICO

Si le premier tour a été plus difficile que prévu pour les Celtics, on a la demi-finale attendue entre Boston et Philadelphie. L’une des grandes questions de la série, c’est évidemment (et comme souvent) l’état de santé de Joel Embiid. Son genou siffle, et on ne connaît pas son statut pour le début de la série. Pas très rassurant pour les Sixers, qui semblaient déjà un cran en dessous du collectif de Boston selon moi, même avec Embiid à fond. Je pense que les Celtics, s’ils restent sérieux du début à la fin, vont dominer cette série. Je n’ai toujours pas confiance en James Harden et Doc Rivers au stade des demi-finales de conférence, mais j’ai confiance en la capacité de Boston d’élever son niveau de jeu pour jouer ce basket cinq étoiles des deux côtés du terrain qu’on a vu cette saison. Celtics 4, Sixers 2.

ALEX

L’une des plus belles rivalités de l’histoire de la NBA. Chamberlain vs Russell, Erving vs Bird, les matchs entre Sixers et Celtics ont toujours été des sacrés moments. Une rivalité qui reprend un peu d’aplomb ces dernières années, avec les multiples affrontements en Playoffs. Joel Embiid et les siens ont croisé deux fois la route de Boston pour un vilain bilan de 1 victoire et.. 8 défaites. Pourtant, s’il y a une année où Philly peut y croire, c’est celle-ci. Le probable MVP est dans les rangs des Sixers, les lieutenants ont prouvé au premier tour qu’ils pouvaient tous prendre le relai, tandis que Boston a surtout montré une grande suffisance face à Atlanta. Et si Philly passait après tout ? Je serais pas loin de dire oui mais je crois que les Celtics avaient un peu (beaucoup) la tête à Philly au premier tour et on devrait les voir avec un autre niveau pour cette demi. On va aussi surveiller l’état du genou de Joel Embiid. Allez, une série à rebondissement et un finish en 7 avec… Boston sur le gong. Celtics 4, Sixers 3.

CLEMENT

La blessure de Joel Embiid pourrait bien changer la donne pour cette série qui sent le métal rouillé, l’essence et la clope froide. Philly s’est bien reposé pendant que Boston a pris un peu de rab à la cantoche, mais on a bien deux équipes d’un niveau similaire qui vont croiser le fer pour cette demi-finale. Les Sixers vont quoi qu’il arrive devoir compter sur des lieutenants qui haussent leur niveau de jeu. James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris sont donc attendus à l’accueil, que le genou de Joel Embiid soit en vrac ou non. Cette équipe au complet a une sacrée gueule de contender. Mais attention au finaliste NBA en titre qui s’est fait peur face à Atlanta et qui devra apprendre de ses erreurs pour triompher. Jaylen Brown et Jayson Tatum vont devoir faire le taf et les soldats comme Robert Williams ou Marcus Smart vont devoir sortir les barbelés pour empêcher les autres zinzins de scorer à foison. Selon moi, ça part en 7 quoi qu’il arrive, mais mon vainqueur n’est pas le même selon la présence ou non du pivot camerounais. Celtics ou Sixers 4, Celtics ou Sixers 3.

NICO V

Les Sixers sont face à leur destin. Grande inconnue, l’absence – ou non – de Joel Embiid, et pour combien de matchs. Avant même de parler des Celtics, cette donnée peut conditionner la série de Philadelphie. Sans Jojo ? Les Sixers n’ont quasiment aucune chance. Les C’s ont beau avoir envoyé certains signaux un peu douteux lors de leurs défaites face aux Hawks, ils n’en restent pas moins une équipe d’expérience qui vise le titre et rien d’autre. Sans Embiid, que je vois quoi qu’il arrive diminué, les Trèfles vont se régaler. Et sceller peut-être définitivement le projet des Sixers ? Celtics 4 – Sixers 1

AUGUSTE

Le Banger de l’Est qu’on attendait. Mais dans un contexte différent. Les Sixers ont fait le job contre les Nets et ont même eu 8 jours de RTT. Franchement, perso j’avais oublié qu’ils étaient en Playoffs tellement que ça fait longtemps qu’ils ont fini leur premier tour, et surtout que les Celtics n’ont pas voulu conclure leur série. Et ça contre Philly ça se paye cash. Boston va devoir être sans pitié pour retourner en finale de conf avec tout le monde à 100% du début à la fin. Chez les Sixers, on est en interrogation avec le genou d’Embiid bien qu’il ait eu le temps de se reposer. Sans lui, la série n’est pas pareille. Surtout que depuis le début du process Philadelphie se tape toujours dans ce plafond de verre que sont les demies de conf. Est-ce l’année où il éclate ? Si Embiid est à 100% oui, sinon non et Doc Rivers trouvera encore des excuses et stratagèmes pour encore un job sur un banc NBA. Je vais donc me permettre deux pronos. Eh oui c’est la roue libre ici. Si Embiid est présent à 100% avec un genou neuf Sixers in 6. Dans le cas contraire Celtics in 5.

EDGAR

L’information de la potentielle absence de Joel Embiid pour un ou plusieurs matchs dans la série influe forcément sur mon choix. Dans tous les cas, même avec Jojo, je pense que les Sixers – collectivement – sont un poil en dessous en terme de maitrise et de qualité d’exécution. Harden souffle le chaud et le froid, ce qui fragilise quand même pas mal l’édifice des Sixers. Mais il y a néanmoins une qualité rare dans ce roster avec des Tobias Harris ou des Tyrese Maxey capables de mettre le nez à la fenêtre et de prendre feu dans une série. Boston s’est un peu fatigué bêtement en fin de série face aux Hawks en laissant deux manches à Atlanta mais les C’s avaient vraiment une grosse marge de sécurité. Des finalistes qui ne sont jamais aussi forts que dans l’adversité et Jaylen Brown et Jayson Tatum sont vraiment à un niveau de jeu affolants. Avec leurs lieutenants incroyables (Smart, Brogdon, Williams, Al Horford, White) et l’avantage du terrain je vois donc Boston passer en finale de conf. Celtics 4, Sixers 2.

ANTOINE

Première contribution dans la rédaction pour ma part donc pas le choix il faut se mouiller : est-ce que ce ne serait pas l’année… du Process ? Maintenant que Joel est en bonne santé (mais si il l’est !) et que Daryl Morey s’est séparé du “poids” Ben Simmons et de Doc Riv……… Ah, oups. Et puis fermons les yeux sur le fait que les Celtics ont des All-Star sur leur banc et advienne que pourra. Plus sérieusement, si Embiid joue ça va générer du décalage et je mise sur un supporting cast qui suit derrière pour sanctionner : allez mon Tyrese c’est le moment ! Les C’s semblent plus forts mais je me fais sciemment endoctriner par le Process en partant du principe qu’Embiid galope. Mais s’il squatte l’infirmerie, on ne sera alors pas loin du sweep.