L’information est tombé il y quelques jours, et n’a toujours pas été sujette à un démenti : Kyle Anderson devrait s’envoler très prochainement pour la Chine, afin de finaliser son intégration à l’équipe de basket nationale en vue d’une participation au prochain Mondial. “Li-Kaier”, comme Slow-Mo est appelé dans l’Empire du Milieu, veut lancer sa carrière FIBA.

Partir en Chine, c’est un voyage presque mystique. Le pays des Empereurs, de la Grande Muraille – qu’on ne voit pas depuis la Lune, désolé – mais aussi des mégalopoles quasi-futuristes comme Shanghai et des zones rurales et traditionnelles. On pense bien sûr à la province de Guilin et ses fantastiques collines de calcaire, qui rendent le paysage féérique. Pourtant, Kyle Anderson n’aura pas le luxe – ou le privilège – de voir toutes ces merveilles. Le joueur des Wolves va s’envoler sous peu pour l’Asie afin de rejoindre l’équipe de basket nationale de Chine. Ayant entamé son processus de naturalisation il y a un an, il devrait être éligible à temps pour jouer la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra à compter du 25 août entre l’Indonésie, le Japon et les Philippines.

Kyle Anderson is expected to fly to China after the season and join China’s national team, per https://t.co/j3lAD2fKk8 pic.twitter.com/cE9jj7HaZY — NBACentral (@TheNBACentral) April 25, 2023

Mais d’où vient cet attrait de Kyle pour la Chine ? Et bien d’un arrière grand-père chinois, qui a vécu en Jamaique. Cela lui permet de répondre aux critères de naturalisation tels que demandés par la FIBA. C’est un quotidien chinois qui a rapporté l’information (South China Morning Post), basée sur des sources proches de la fédération chinoise de basket. À noter qu’il y a cinq ans, Kyle s’était rendu en Chine pour découvrir cette branche de ses origines, et avait donc reçu le nom de Li-Kaier par l’un de ses cousins, qu’il a rencontré dans la province de Shenzhen.

Source : SCMP