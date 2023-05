C’est votre rendez-vous hebdomadaire de la saison 2022-23, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais c’est surtout devenu l’occasion d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Gary Payton !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Oh, papa. Non ceci n’est pas le titre d’une chanson de Claudio Capéo ou Christophe Maé mais bien une ode à “Papa”, à Gary Payton, au meilleur trashtalkeur de l’histoire… selon certains. Le saviez-vous, Gary Payton n’a pas seulement beuglé dans sa carrière mais il a également… joué avec des mecs, sans blague. Un paquet de mecs à Seattle, pas mal à Miami, quelques autres de Los Angeles à Milwaukee mais STOP, on ne va pas non plus vous raconter 50 minutes de vidéo en trois lignes très mal écrites. On pense évidemment à un intérieur assez volant et qui a plutôt régné (oh les indices), mais en quinze saisons au très haut niveau le Glove a rencontré un paquet de cracks. On en parle ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.