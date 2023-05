Film incontournable dans l’univers de la grosse balle orange, “He Got Game”, réalisé par Spike Lee, est sorti il y a déjà 25 ans. Un Ray Allen alors tout jeune y partage l’affiche avec Denzel Washington, un film qui va propulser le futur meilleur sniper de la NBA au rang de star.

“Je me voyais déjà en haut de l’affiche…”

“He Got Game” raconte l’histoire de Jesus, jeune basketteur ambitieux qui souhaite rejoindre l’université pour poursuivre son rêve et grandir en tant que joueur. Mais les choses de la vie vont évidemment venir bousculer le parcours du jeune premier. Avec un père emprisonné après avoir tué involontairement sa mère, le jeune Ray Allen Jesus se retrouve alors face à un dilemme. Celui de jouer dans l’université d’Etat de “Big State” pour réduire la peine de son père, quand toutes les autres universités souvent plus prestigieuses lui font les yeux doux. Plongé au coeur d’un monde de requins, entre agents et autres recruteurs véreux, le jeune Jesus comprend alors qu’il est face à la décision la plus importante de sa vie. Jouer pour son père ou pour sa carrière.

Alors âgé de 23 ans, Ray Allen est un joueur prometteur aux Bucks et monte en puissance tant sur le plan sportif qu’au niveau de son image. Ce film va constituer pour lui une bascule au niveau de son statut, le confirmant comme une véritable star de la NBA. Notez d’ailleurs que le réalisateur mythique Spike Lee avait, dans un premier temps, pensé à… Kobe Bryant, qui avait vraiment bien accroché avec le scénario (pas étonnant quand on connait l’amour qu’il portait pour le 7ème art). Mais après une campagne de Playoffs ratée contre le Jazz en 1997, Kobe décline finalement pour se focus sur le basket. Allen Iverson ou même Tracy McGrady seront également pressentis pour le rôle mais ce sera finalement le jeune Ray qui choppera la timbale.

Aux côtés de Denzell Washington, Allen s’affiche alors en 4 par 3 dans toute l’Amérique, devenant alors un produit commercial en plus d’un athlète appelé à faire de grandes choses. Le film reçoit un succès d’estime sans pour autant casser la baraque, et laisse néanmoins une trace dans l’histoire du basket au cinoche et reste un petit bonbon à déguster pour tous les amoureux de ce sport.

Pour la petite histoire, Spike Lee a tourné le film en 23 jours. Le réalisateur aux lunettes aussi colorées que ses idées n’avait visiblement pas le temps de niaiser. Le rendu est très cool et Ray Allen est aussi à l’aise en tant qu’acteur qu’en tant que sniper dans un corner face aux Spurs. Bref, si vous ne l’avez pas encore vu et que vous ne savez pas quoi faire de votre jour férié, foncez voir ce petit bijou !