TrashTalk Fantasy League, le récap du premier tour des Playoffs

Voilà, le premier tour des Playoffs de TrashTalk Fantasy League vient de rendre son verdict et de nombreuses équipes TTFL peuvent désormais prendre leur billet pour Cancun. Ou pas, aprce que si elles sont éliminées de leur ligue de Playoffs, il reste le classement général à jouer. Une compétition pour laquelle vous n’avez même pas besoin du mode espion, et vous verrez que c’est bien plus marrant comme ça. Mais en attendant, faisons le bilan de ce premier tour.

# Les tauliers du premier tour des Playoffs TTFL

Le podium individuel

Quasiment 200 points de plus que moi, un mec qui a déjà 5 best picks alors que je ne suis même pas sûr d’avoir fait 3 podiums depuis le début des Playoffs TrashTalk Fantasy League : je me demande si on participe au même jeu.

Le podium par équipe

MaisonKlaw a donc participé à plus de match que Kawhi pour pouvoir arriver en tête des équipes à la fin de ce premier tour des Playoffs TrashTalk Fantasy League.

# Les best picks du premier tour des Playoffs

En italique, les joueurs éliminés.

Samedi 15 avril : Malick Monk – 52 points (0,2% des picks)

Dimanche 16 avril : Kawhi Leonard – 58 points (7,4% des picks)

Lundi 17 avril : Joel Embiid – 50 points (2% des picks)

Mardi 18 avril : Devin Booker – 59 points (1% des picks)

Mercredi 19 avril : Anthony Edwards – 64 points (27,8% des picks)

Jeudi 20 avril : Devin Booker – 70 points (1% des picks)

Vendredi 21 avril : Anthony Edwards – 53 points (22,6% des picks)

Samedi 22 avril : Ja Morant – 78 points (0,7% des picks)

Dimanche 23 avril : Nikola Jokic – 68 points (0,4% des picks)

Lundi 24 avril : Jimmy Butler – 87 points (6,8% des picks)

Mardi 25 avril : Devin Booker – 80 points (1,3% des picks)

Mercredi 26 avril : Anthony Davis – 58 points (0,3% des picks)

Jeudi 27 avril : Jayson Tatum – 58 points (8,8% des picks)

Vendredi 28 avril : Malik Monk – 49 points (2,6% des picks)

Samedi 29 avril : Jamal Murray – 53 points (22,3% des picks)

Dimanche 30 avril : Stephen Curry – 63 points (29,4% des picks)

# Les carottes du premier tour des Playoffs

Trae Young 16 points (16,8% des picks)

Début de série difficile pour Trae Young. S’il s’est bien repris par la suite, certains ont bien du rager en le prenant d’entrée.

Cam Thomas -1 point (0,8% des picks)

Vous n’êtes pas nombreux à avoir pris le risque Cam Thomas, mais pour le peu de joueurs qui ont eu ce courage, cela ne s’est pas avéré payant. Il entre dans ses Playoffs avec un -1, avant d’enchaîner par 0, 5 et de nouveau 0. La tête à ThoTho.

Immanuel Quickley 0 point (1,1% des picks)

Série compliquée pour l’arrière des Knicks car outre ce 0 pointé, il a aussi sorti un -3 quelques jours plus tard…

Karl Anthony Towns 7 points (15% des picks) puis 15 points (21,8% des picks)

En voilà un autre qui a mal début avant de redresser la barre. Lors des deux premières rencontres, c’est un gros chat bien inoffensif qu’on a vu sur le parquet.

Nic Claxton 5 points (5,2%)

Bon coup quelques jours plus tard en profitant de l’absence de Joel Embiid, Nic Claxton a aussi fait dans la carotte. Il fallait juste être patient et le prendre au bon moment.

John Collins 0 point (1,1% des picks)

Il a beau sortir 23 et 28 points pour ses deux derniers matchs, le reste de l’oeuvre de John Collins lors des Playoffs TTFL est médiocre. 0-8-3 au milieu de la série, on dirait mes stats en DM4.

Kawhi Leonard DNP (2,8% des picks)

Quelle raclure ce Kawhi. Le mec sort un best pick lors du Game 1, continue sur u rythme similaire au Game 2 puis nous sort sa spéciale, absence pour blessure jusqu’à la fin de la série.

Soirées à thème pour les Cavs-Knicks

Back-to-back gros caca pour Julius Randle, bien handicapé par une blessure. Après deux rencontres à serrer les dents et à assurer l’essentiel au dessus de 20 points, le J balance un 8 pour 4% de la TTFL puis un 1 deux jours plus tard pour 1,8% des picks. Fait play, les Cavs l’ont toujours accompagné dans sa déchéance. Tout d’abord avec les -2 points de Darius Garland (0,7% des picks) puis le 3 de Donovan Mitchell (8,5ù des picks, 60% de l’équipe TrasjTalk en PLS devant le match)

Russell Westbrook 15 pts (34,8% des picks)

Ce n’est pas la carotte la plus salée de ce premier tour des Playoffs en TrashTalk Fantasy League. Mais alors qu’il avait sorti son costume de superhéros pour essayer de faire douter les Suns lors des matchs 2, 3 et 4, Russell Westbrook est passé au travers lors du Game 5 fatal aux Clippers.

Dillon Brooks -6 points (0,2% des picks)

On savait qu’il était nul, mais là ça pique fort. Mais pourquoi l’avez-vous pris, sérieusement ?

De’Aaron Fox 10 points (18,8% des picks)

Série longue et indécise entre les Warriors et les Kings, si bien que de nombreux joueurs TTFL ont attendu pour poser Curry, Sabonis ou Fox. On espère juste pour vous que le Renard n’était pas votre choix lors du Game 7, son plus mauvais match des Playoffs.

Ja Morant 9 points (15,8% des picks)

Ça aurait pu être pire, vous auriez pu tenter de pick à la dernière seconde en pensant que c’était une bonne stratégie alors qu’il est indiqué dans la FAQ qu’il faut éviter de prendre ce risque.

# Les bons coups du premier tour des Playoffs

Seuls les joueurs éliminés sont pris en compte dans ce paragraphe.

Cam Johnson 37 points (8,5%des picks)

Série plutôt solide pour le joueur des Nets malgré le coup de balai, avec en prime cette petite pointe à 37 unités qui fait plaisir.

Xavier Tillman 45 points (3 picks)

22 points et 13 rebonds pour l’intérieur, on ne sait pas quoi dire. Cela nous surprend même plus que la performance de Lofthon Jr. pour boucler la saison régulière.

Norman Powell 59 points (0,9% des picks)

Le Powelle Game, on le sait qu’il y en a un par Playoffs. Il ne fallait donc pas passer à côté.

Nic Claxton 41 points (6% des picks)

Et on dit merci à l’absence de Joel Embiid !

De’Andre Hunter 44 points (0,5% des picks)

Il parait qu’il a dû passer trois contrôles anti-dopage dans la foulée, lui qui n’a atteint ou dépassé les 40 unités en TrashTalk Fantasy League que sept fois depuis le début de la saison régulière 2022-23.

Brook Lopez 60 points (0,4% des picks)

Beaucoup pensaient le réserver comme option de profondeur lors des tours suivants afin de conserver Giannis, Jrue ou Khris. C’est balot, les Daims sont tous à Cancun aujourd’hui.

Mason Plumlee 46 points (13 picks)

En fait chez les Clippers, il fallait prendre n’importe qui en jetant la pièce en l’air. Et espérer qu’elle retombe du bon côté.

Desmond Bane 52 pts 1,7%

S’il avait été plus régulier, on ne l’aurait pas retrouvé dans cette rubrique car les Grizzlies seraient encore qualifiés.

Voilà, c’est fini pour ce premier tour des Playoffs TrashTalk Fantasy League. Et ça commence juste à devenir intéressant, puisque les choix sont de plus en plus limités. Reste à savoir quand aura lieu le Al Horford Game. Bon courage à tous.