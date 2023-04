Dans un Game 5 à la finalité très surprenante, Trae Young a été l’artisan ++ de la victoire des Hawks. Le franchise player d’Atlanta a refait le coup d’Ice Trae. Cette fois-ci, c’est Boston qui en paye les conséquences. Ses collègues le trouve surcoté, le dégarni a répondu de la meilleure des manières.

Mais que vient-il de se passer à Boston ? Les Celtics avaient tout fait pour mener toute la rencontre et conclure cette série comme prévu pour passer aux choses sérieuses contre Philadelphie. Mais un joueur petit par la taille et grand par le talent a tout chamboulé. Dès le début de match, Trae Young a été le seul joueur des Hawks à rentrer ses paniers, à faire vivre le jeu de son équipe et surtout à croire en la victoire. Un sentiment qui s’est ressenti durant 48 minutes, même quand les C’s avaient le contrôle total du match.

Tous ses efforts ont finalement été récompensés dans le money time. Les vice-champions en titre se sont vus trop beaux et se sont arrêtés de jouer dans le moment le plus important de la rencontre. Trae a sauté sur l’opportunité et permis aux siens de prendre les devants sur la ligne des lancers après une faute idiote de Marcus Smart et une technique prise par Tatum. Bim, Atlanta menait de un. Derrick White renversait ensuite le score après deux lancers à 9.5 secondes de la fin. Mais quand il y a une salle à climatiser, qui faut-il appeler ? Eh oui, c’est Ice Trae. Les paroles d’un slogan que Boston a connu cette nuit. À 10m, le meneur envoyait un missile pour “Gets Buckets” à la Lillard.

En résumé, la perf de Trae Young c’est 38 points à 42% au tir, 13 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et surtout le game winner. Le TD Garden est climatisé comme le Madison Square Garden en 2021 et le Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland en 2022. À ce rythme-là, chaque salle de NBA va avoir le droit à sa clim made in Trae. Un gros dagger qui permet surtout aux Hawks de survivre dans cette série.

Grâce à cela, l’Américain rentre dans l’histoire aux côtés d’Oscar Robertson en égalant son record de matchs avec 35 points et 10 passes en Playoffs avant 24 ans. Maintenant c’est rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour un Game 6 à Atlanta. Tout est possible et pourquoi pas imaginer un Game 7 à Boston complètement impronosticable en début de série. Mais n’est-ce pas ça qui fait la beauté de la Postseason ?