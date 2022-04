C’est devenu officiel dès lors que les Hornets ont ouvert les vannes à Atlanta : les Hawks affronteront donc les Cavs à Cleveland vendredi soir, et le gagnant compostera son billet pour le premier tour des Playoffs face au Heat alors que le perdant rejoindra Madame Charlotte en vacances à St Trop.

Darius Garland vs Trae Young, voilà donc le délicieux choc que nous offrira la « petite » finale du play-in tournament 2022, version Conférence Est. Cleveland avait échoué de peu avant-hier face aux Nets, les Hawks ont fait le boulot cette nuit contre Charlotte, et comme prévu par la logique on aura donc droit à un choc entre le huitième et le neuvième de l’Est dans LE match couperet par excellence. Le chemin qui se poursuit pour le vainqueur, les vacances qui commencent pour le perdant, et une saison qui se joue en 48 minutes alors mieux vaudra être à l’heure dans l’ancienne Q Arena, parce que flemme d’écrire le vrai nom de la salle.

Énorme affiche entre deux franchises ayant terminé la saison avec un bilan quasi égal (44 wins pour les Cavs et 43 pour les Hawks), mais deux franchises dont la dynamique de régulière aura été bien différente. Au 15 janvier Atlanta émargeait ainsi à un triste bilan de 17-24 et entrevoyait les prémices d’une saison complètement foirée, pendant que les Cavs roulaient sur l’Est ou pas loin et proposaient un mois plus tard un incroyable bilan de 35-21 à quelques soirs du All-Star Break. Une première partie de saison incroyable mais la suite ne fut que succession d’emmerdes et de blessures (Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley), tâchant forcément la feuille de route pour une équipe qui finira sa régulière en respirant avec une paille. Dans le même temps les Hawks accéléraient la cadence au rythmes des 35/12 de Trae Young et retrouvaient un rang plus adapté à leur niveau, et aujourd’hui voilà donc nos deux squads qui se feront face pour le match le plus important de la saison demain soir dans l’Ohio.

Le focus du match ? Il sera évidemment mis sur le duel de All-Stars entre Trae Young et Darius Garland, les deux étant capables de faire d’un match de basket leur paillasson, les deux faisant partie de ce que l’on peut appeler la NBA du futur mais aussi, déjà, celle du présent. On parle souvent du play-in tournament comme d’un tremplin vers la gloire, Ja Morant a instauré la règle en 2020 et 2021 et Anthony Edwards l’a peut-être confirmée hier face aux Clippers, et le meneur des Cavs aura la scène pour lui afin d’envoyer un message aux darons de la Ligue. En face ? Ice Trae, qui connait le chemin des Playoffs depuis la saison dernière et qui y a plutôt bien réussi son premier rendez-vous lol mdr xd, et une équipe des hawks globamement plus expérimentée, à un Kevin Love ou Rajon Rondo près.

Le focus c’est fait, mais la question principale qu’elle est-elle ? Eh bien j’vais vous l’dire. Quid du secteur intérieur de Cleveland. Quid de la présence ou non de Jarrett Allen, qui révolutionne quand même pas mal le profil de son équipe, et quid de l’apport d’Evan Mobley, avec ou sans The FRO à ses côtés. Comme Darius, Evan a l’occasion de frapper fort, en Mondovision, et son duel avec Clint Capela sera l’un des points à surveiller tout au long de la rencontre.

Deux équipes, deux douzaines de soldats, mais seulement la moitié du lot qui ira défier le Heat au premier tour des Playoffs. L’affiche est somptueuse, on espère qu’elle tiendra ses promesses, la bonne nouvelle étant que la NBA nous offre une nuit de sommeil dans quelques heures pour nous préparer à vibrer. Alors, plutôt Team Darius ou Team Trae ?