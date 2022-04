L’an passé les Pacers s’étaient régalés, avec un Doug McDermott transfiguré au premier quart, un écart qui était monté très vite et un blow-out rapidement ficelé. Un an plus tard ? Belote et rebelote, et cette fois-ci ce sont les Hawks qui ont profité des largesses défensives de l’une des épuisettes les moins étanches de la Ligue. Les Hornets voient donc leur saison 2021-22 se terminer après un play-in tournament mal négocié, on prend les mêmes et on recommence, on prend les mêmes et bonnes vacances.

Et si tu veux un autre son de cloche made in TrashTalk c’est juste ici

Difficile de survivre dans un play-in quand tu te pointes à la salle avec un morceau d’emmental à la place de ta défense. La saison des Hornets est loin d’être ridicule , une fois de plus, les promesses existent, une fois de plus, mais au moment crucial il manque – encore – quelque chose. Ce pourrait être l’expérience d’un Gordon Hayward, beaucoup trop souvent absent depuis son arrivée en Caroline du Nord, ce pourrait être une masterclass de LaMelo Ball, un poil plus focus que lors du play-in 2021 mais encore une fois trop discret ce soir malgré un ou deux temps-forts, mais ce pourrait, ce devrait surtout être une défense plus solide, condition sine qua non pour devenir une équipe de Playoffs plus qu’une équipe de Top 10. Mason Plumlee et Montrezl Harrell dans la raquette, LaMelo et Terry Rozier sur le backcourt, les quelques minutes d’Isaiah Thomas exploitées salement par l’adversaire, et globalement le verrou collectif qui explose, une fois de plus, pour la pire défense de la Conférence Est cette saison.

Au final ? Un Miles Bridges pas assez servi et dont on se demande encore pourquoi io n’a plus été servi, dont on se demande encore pourquoi il n’a pas passé sa soirée à aller jouer Danilo Gallinari ou un autre plot, mais surtout 130 points encaissés, logique face à des mecs qui savent jouer au basket et qui n’attendaient que des portes ouvertes pour s’y infiltrer, Trae Young, De’Andre Hunter, Kevin Huerter et Clint Capela pour ne pas les nommer. 43 victoires, 39 défaites, une équipe clairement League Pass car elle nous aura longtemps fait frissonner à chaque contre-attaque, mais donc ce problème qui n’est toujours pas résolu et qui freinera le projet maison tant qu’il ne le sera pas.

Jusuf Nurkic

Deandre Ayton*

Mo Bamba

Ivica Zubac

Andre Drummond

Mitchell Robinson

Damian Jones Je m’en moque de qui c’est, mais le management de Charlotte doit viser un de ces gars à la Free Agency 2022. (*Phoenix peut matcher n’importe quelle offre) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2022

Rien de bien nouveau donc sur ce match, si ce n’est que le talent offensif des Ball, Bridges ou Rozier n’aura pas été suffisamment visible pour combler le vide défensif de la troupe à James Borrego. Sieste en défense et frustration en attaque, Miles Bridges terminera d’ailleurs sa magnifique saison aux vestiaires après avoir été éjecté en fin de match, et l’heure est donc à la recomposition du roster, groupe qui devra obligatoirement se voir rejoint par un ou deux spécialistes défensifs, sans quoi la compétitivité restera aux portes de la ville jusqu’à nouvel ordre.

Messieurs les Hornets bonnes vacances, et au boulot dans les bureaux.