NBA play-in tournament 2021, les équipes de… 7 à 10 seront concernées : on peut pas élargir à 14 pour les Knicks et les Kings ?

C’est tombé hier soir entre deux rumeurs de transfert de Russell Westbrook à Washington ou à l’Etoile Rouge de Bellegarde : on a enfin des infos concernant le calendrier NBA 2020-21. Il était temps parce que ça commence dans un mois, et hier ce sont certaines news ayant attrait aux match-ups entre franchises et au play-in tournament qui nous ont été données. Cool ça, en avant la musique.

La saison 2020-21 reprendra officiellement le 22 décembre prochain, tant mieux car de toute façon Noël s’annonce relou, et hier soir on en a donc appris un peu sur son déroulé (de la saison NBA, pas de Noël). Quelques tweets magnifiquement résumés ci-dessous, et on en parle après :

🚨 Nouvelles infos concernant la saison NBA 2020-21 🚨 – Chaque équipe jouera 3 FOIS les équipes de sa conférence (donc 14 x 3 = 42 matchs au total) – Chaque équipe jouera 2 FOIS les équipes de la conférence adverse (donc 15 x 2 = 30 matchs au total) – 42 + 30 = 72 matchs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

🚨 Nouvelles règles pour le play-in tournament 🚨 Le 7ème jouera à domicile face au 8ème. Le vainqueur de ce match sera 7ème. Le 9ème jouera à domicile face au 10ème. Le vainqueur du match 9-10 jouera face au perdant du match 7-8. Le vainqueur de ce match ira en Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Le nombre de match d’écart disparaît.

Ce système avait été utilisé cet été, il est mis de côté. Si t’es 7ème, même avec 10 victoires de plus que le 8ème tu le joueras dans un play-in tournament. Si t’es 10ème, même avec 8 victoires de moins que le 9ème tu le joueras au play-in. https://t.co/hXwli4wGRH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Si on reprend les Playoffs cet été : Dallas (7eme) aurait dû jouer Portland (8) un match. Le vainqueur de ce match aurait été 7eme, pour affronter les Clippers. Le perdant aurait joué le vainqueur de Grizzlies (9) – Suns (10). Donc Suns vs Mavs ou Portland pour la place 8…! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Hop. Première nouvelle, nous sommes en 2020 et 42+30 font toujours 72, ça c’est pour les geekos pas foutus de faire une addition sans leur I-Phone. Plus sérieusement ? Pas de révolution due au COVID concernant les déplacements, et les Nets ou les Knicks par exemple se déplaceront donc deux fois à Portland ou Sacramento, ou encore quatre fois à Los Angeles (deux franchises à L.A, deux fois deux égal quatre, bref). La NBA mettra d’ailleurs probablement en place un calendrier rassemblant au max, encore plus que d’habitude, les déplacements dans les mêmes régions, histoire de limiter au maximum le risque de propagation du virus. L’autre info principale ? Le play-in tournament est, comme prévu, conservé, et il est même étendu puisqu’il devrait concerner en 2021… quatre franchises. Youhou.

Un premier match sec entre le septième et le huitième, un autre entre le neuvième et le dixième.

Ces « Seven-Eight » et « Nine-Ten » Games offriront alors deux certitudes pour commencer : le gagnant du premier sera qualifié pour les Playoffs et affrontera le deuxième de conférence au premier tour des Playoffs, et les Grizzlies le perdant du second aura gagné le droit de rentrer chez papa et maman. La suite ? Le perdant du match 7-8 et le gagnant du match 9-10 s’affronteront, là aussi sur un match sec, pour s’offrir une place en Playoffs face aux Lakers au premier de la Conférence. Simple comme bonjour, aucun avantage à avoir dix matchs d’avance sur le suivant au classement, et quelques soirées qui s’annoncent donc piquantes en terme de hype et de suspense, même si le système peut paraître dur pour une équipe qui serait – exemple – classée huitième avec cinq ou six victoires de plus que le neuvième avant de se faire botter le cul sur le play-in.

Un mini-tournoi à la mi-mai pour chauffer avant les Playoffs, que demande le peuple à part quelques cacahuètes en plus et des promotions sur l’essence. La NBA continue sa mue, son adaptation, et nous… beh on est juste pressé que tout ça recommence, « comme avant »…