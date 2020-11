La Draft NBA 2020, commentée en direct sur TrashTalk : par ici pour une soirée historique tous ensemble !

Elle est là, elle est prête, elle sera immanquable et à vivre tous ensemble ! Nous sommes le mercredi 18 novembre 2020, la Draft NBA aura lieu cette nuit. Et parce qu’un moment historique doit se commenter en famille, vous savez déjà quoi faire : rendez-vous à 1h du matin sur la chaîne YouTube de TrashTalk, pour un live épique !

C’est une date que l’on avait entouré depuis longtemps, un moment que l’on attendait depuis perpète. L’agenda était formel, le rendez-vous était pris pour le mercredi 18 novembre, avec cette Draft 2020 qui aurait dû avoir lieu cinq mois plus tôt dans une année normale. Cependant, année anormale ou pas, la NBA a décidé qu’il ne fallait pas tout annuler. Et après des Playoffs 2020 conservés en les déplaçant dans la bulle d’Orlando, c’est la Draft 2020 qui a été conservée en passant en visio. Ainsi, ce soir, ce sont des dizaines de jeunes phénomènes, des futurs cracks de la Ligue, qui réaliseront leur rêve en étant sélectionné en NBA. Pas de poignée de main et de photo avec Adam Silver, certes, mais un moment extraordinaire qui attend les Killian Hayes, LaMelo Ball, James Wiseman, Anthony Edwards, Deni Avdija et compagnie. Comme tous les ans, on a considéré qu’il était primordial de vous proposer le meilleur setup possible. Afin que ces moments, vécus en isolation certes, rentrent dans les mémoires. C’est donc sur la chaîne YouTube que vous serez attendus, pour ce grand moment de sport, d’analyse et d’hexpertise.

Rendez-vous à 1h du matin

Analyse de tous les picks en direct

Réactions à chauds

Suivi des transferts

Et d’autres surprises !

Bastien, Alex et Simon sur les écrans, Léonce à la prod, toute une équipe de fous furieux avec Giovanni, Nicolas et Ben pour assurer la rédaction de votre site préféré afin d’avoir un récap parfait de la soirée, ajoutez-y une pointe de réseaux sociaux, des soldats prêts à répondre présents dès le premier pick et vous avez le package parfait pour vivre une folle nuit de basket. Bien évidemment, vous prévenez vos voisins, vous leur expliquez que c’est normal si on explose en voyant Killian Hayes en first pick, et on finit le jeudi matin la tête dans le cul mais le crâne rempli de merveilleux souvenirs.

Ce mercredi soir, rendez-vous donc à 1h du matin pour la Draft NBA 2020 commentée en direct sur TrashTalk ! Café, popcorn, Woj bombs, tout est prêt pour une soirée inoubliable.