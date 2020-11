Daily Draft Recap : Russell Westbrook vs John Wall dans un trade ?

Nouveau petit concept maison, sur la chaîne YouTube de TrashTalk ! En cette période de confinement, et à quelques jours de la Draft 2020, on s’est dit qu’il serait idéal de vous proposer un récapitulatif des grandes informations liées à la prochaine Draft, sous un format vidéo. Toc toc, dites bonjour au Daily Draft Recap !

Le Daily Draft Recap, c’est une vidéo d’une vingtaine de minutes dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les grandes news qui traînent sur la planète basket. Certes, le monde est globalement sur pause, mais le monde du basket continue à avancer et les managers se pressent à l’approche de la Draft 2020. Ainsi, les rumeurs de transferts refont surface, les annonces de sélection pointent leur nez, et les surprises se faufilent dans les dossiers de plusieurs franchises. Dans l’épisode du jour ? Calme plat cette nuit autour des transferts, rien d’officiel tout du moins, mais une rumeur so 2016 sortie des cartons : les Wizards et les Rockets se renifleraient le derche autour d’un éventuel transfert… Russell Westbrook vs John Wall. Ah bon ? Ok. A suivre mais l’idée est folle, les Hornets et les Knicks restent à l’affut pour le Brodie, et nous on passe à la suite. Nouvelles news concernant le calendrier à venir, notamment au niveau d’un play-in tournament tout nouveau tout beau, et évidemment on fait monter la sauce… concernant la Draft de ce soir, qui sera as usual commentée en live par vos serviteurs. Allez hop, café, on clique sur play.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les sujets abordés !