Daily Draft Recap : Killian Hayes, direction Detroit ?

Nouveau petit concept maison, sur la chaîne YouTube de TrashTalk ! En cette période de confinement, et à quelques jours de la Draft 2020, on s’est dit qu’il serait idéal de vous proposer un récapitulatif des grandes informations liées à la prochaine Draft, sous un format vidéo. Toc toc, dites bonjour au Daily Draft Recap !

Le Daily Draft Recap, c’est une vidéo d’une dizaine à vingtaine de minutes dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les grandes news qui traînent sur la planète basket. Certes, le monde est globalement sur pause, mais le monde du basket continue à avancer et les managers se pressent à l’approche de la Draft 2020. Ainsi, les rumeurs de transferts refont surface, les annonces de sélection pointent leur nez, et les surprises se faufilent dans les dossiers de plusieurs franchises. Que vont faire les Mavs avec leurs picks 18 et 31 ? Tenter de monter à la draft ? Se servir de cette came pour monter un trade en vue de récupérer un joueur de calibre All-Star ? Et les Celtics ? On part sur le même genre de stratégie avec trois picks intéressants à marchander ? Et que penser de l’énigme Pokusevski ? Plutôt Porzingis ou plutôt Milicic ? Ca en fait des questions hein, et ça c’est avant même de se demander où pourrait bien atterrir notre Killian Hayes national, possiblement à Detroit tiens, pour rejoindre Sekou Doumbouya et attirer Frank Ntilikina afin de former la franchise tellement hype des Pistons de Louhans-Cuiseaux.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les sujets abordés !