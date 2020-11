Air Jordan 5 What The : on a eu la même réaction quand on a réalisé que le modèle avait 30 ans

Chez Jordan Brand, on ne manque pas un anniversaire, encore moins quand c’est un chiffre rond. Alors pour les 30 ans de la AJ 5, la marque a mis le paquet. Aujourd’hui, focus sur les Air Jordan 5 What The disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pour les excentriques qui aiment le délire des chaussures dépareillées, vous allez être servis ! On en a vu tout l’été dans la bulle d’Orlando mais là on passe carrément à un autre level avec cette Air Jordan 5 lifestyle haute en couleurs et sans dessus-dessous. Un pied gauche rouge avec une midsole noire et une semelle verte, tout comme la mousse intérieure. Un pied droit jaune avec une midsole violette, une semelle bleu et une mousse orange. On a quasiment fait le tour des couleurs de l’arc-en-ciel sans bouger d’un pouce. On accroche ou on déteste mais le modèle devrait quand même réussir à trouver son public très facilement avec de nombreux petits détails et une languette argentée qui ne passera pas inaperçue dans le métro, ni dans le noir (elle est phosphorescente). Bref, des pompes pour faire le show et pour les vrais sneakerheads qui s’ennuient s’ils portent la même couleur plus d’une demi-journée. En ce sens, le pari est totalement réussi.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 4 Red Metallic, on aurait choisi des AJ 6 pour la petite-soeur.

les Air Jordan 4 Red Metallic, on aurait choisi des AJ 6 pour la petite-soeur. On les imagine déjà à ses pieds : Ish Smith le journeyman, il pourra s’intégrer plus facilement dans sa nouvelle franchise, quelques soient les couleurs de celle-ci.

Ish Smith le journeyman, il pourra s’intégrer plus facilement dans sa nouvelle franchise, quelques soient les couleurs de celle-ci. L’occasion parfaite pour les porter : pour le carnaval de Rio, quand il sera de nouveau organisé normalement.

pour le carnaval de Rio, quand il sera de nouveau organisé normalement. On aime : de la couleur et de la joie, tout simplement. Un bel anniversaire en somme.

de la couleur et de la joie, tout simplement. Un bel anniversaire en somme. On aime moins : comme pour chaque cadeau d’anniversaire, il faudra raquer un peu pour s’offrir ce rayon de soleil.

Les Air Jordan 5 What The sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Allez, joyeux anniv’ Jojo.

Source : Jordan Brand