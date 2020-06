Air Jordan 4 Red Metallic : des œillets encore plus brillants que les bagues de Jojo

Les Air Jordan 4 Red Metallic sortent en exclusivité européenne aujourd’hui et sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers. Pour les collectionneurs qui voudront mettre la main sur les trois autres coloris du Metallic Pack, il va falloir faire jouer ses contacts aux quatre coins du globe ou utiliser ses Miles.

Dire que le Air Jordan 4 Metallic Pack était attendu est un euphémisme. Alors sans plus tarder, passons à la présentation de l’itération rouge que vous pourrez retrouver en boutique à partir d’aujourd’hui. Pas la peine de présenter le chef d’oeuvre de Tinker Hatfield que vous connaissez déjà par coeur, arrêtons nous plutôt sur les détails de la paire. L’empeigne est uniforme en cuir blanc vous fera craindre la moindre flaque d’eau un peu douteuse alors que les fameux œillets donneront tout le cachet de la pompe avec cette texture métallique et un rouge vif qui attire le regard. Pour compléter le portrait de ces AJ4, le Jumpman apparaît en rouge sur la languette avant et au niveau du talon pour un résultat lumineux qui met en valeur ses détails. La bulle d’air est évidemment bien présente tout comme cette maille respirante au niveau du coup de pied. On vous disait que la version rouge est une exclusivité européenne, il semblerait que la orange soit en revanche dédiée au marché asiatique alors que des déclinaisons violette et verte complètent ce pack.

La grande-sœur : les Air Jordan 4 Bred, plus classiques.

les Air Jordan 4 Bred, plus classiques. On les imagine déjà à ses pieds : un joueur des Bulls dans son hôtel de luxe aux Bahamas pendant ses longues vacances d’été.

un joueur des Bulls dans son hôtel de luxe aux Bahamas pendant ses longues vacances d’été. L’occasion parfaite pour les porter : avec un short de bain hawaïen, on en rajoute un peu mais on a déjà la tête à la plage.

avec un short de bain hawaïen, on en rajoute un peu mais on a déjà la tête à la plage. On aime : une touche métallique qui fait instantanément la différence.

une touche métallique qui fait instantanément la différence. On aime moins : ça va faire cher l’aller-retour jusqu’à Tokyo pour aller cop les orange.

Les Air Jordan 4 Red Metallic sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. On espère que c’est bien le coloris que vous souhaitiez vous offrir.

Source : Jordan Brand