Klay Thompson peut de nouveau s’entraîner normalement : pile à temps pour aller plier la concu aux Jeux Olymp…

C’est bon, les fans des Warriors vont pouvoir arrêter de souffrir. Avec la pandémie mondiale du COVID-19, Klay Thompson ne sera pas de retour pour les Jeux olympiques… mais bien avant. Le Splash Bro s’entraîne à nouveau normalement, il y a quand même une quatrième bague à aller chercher dès 2021.

C’était il y a un an. Une éternité pour les habitants de San Francisco qui voyaient l’un de leurs plus fidèles soldats quitter le front complètement anéanti. Klay Thompson partait du Game 6 des Finales NBA avec une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche. Oui, ça pique. Mais alors que le pyromane de la Baie avait prévu de revenir courant août 2020 et se remettre en forme avec une médaille d’or à Tokyo, la crise sanitaire en a décidé autrement et permet à Klay d’avoir tout le temps nécessaire pour revenir pied au plancher. De temps, l’aîné des Splash Brothers n’en aura pas énormément besoin finalement. Pour The Athletic, Anthony Slater nous apprend que l’arrière des Guerriers a repris les entraînements sans restriction. On se rapproche quand même du meilleur jour de la saison 2019-20 à Golden State, non ?

L’insider rapporte que l’ami Klay a reçu le feu vert médical depuis « quelques semaines », lui permettant de s’arracher comme jamais aux entraînements. Une joie immense pour toute la fanbase des Warriors et pour la planète NBA, orphelines du sniper depuis le 14 juin 2019. Le magnifique classement de Golden State est idéal pour reprendre en douceur et arriver fin prêt pour le début de la saison 2020-21. Évoquée autour du début du mois de décembre, la prochaine saison doit être celle de la renaissance pour des Dubs trop affaiblis cette année pour lutter avec qui que ce soit. Alors que Stephen Curry revenait tranquillement après d’une grave blessure à la main, le centre d’entraînement des Warriors devrait surchauffer au moins jusqu’à décembre. Car pour l’instant, Klay Thompson n’est pas assez en forme pour disputer d’éventuels matchs de Summer League ou de minicamps, comme l’avait suggéré Steve Kerr il y a quelques semaines. Toujours selon Anthony Slater, le retour de Klay se fera après « validation de plusieurs points clés » sur son état physique. Avec un tel joueur au frigo depuis un an, pourquoi prendre des risques inutiles pour des matchs amicaux ? Évidemment que les Warriors vont bichonner Klay Thompson, évidemment qu’il sera prêt avant Noël, et évidemment que Golden State sera à nouveau terrifiant. Mais pour l’heure, c’est remise en condition intense, puis sirop de pêche à partir du 30 juillet devant les matchs des concurrents.

Klay Thompson recommence à s’entraîner sans restriction. À six mois de la prochaine saison, les Warriors de Steve Kerr préparent leur quatrième braquage avec méthode et des crocs jamais autant aiguisés. Si Klay ne voulait revenir que pour les JO, il aura une saison entière pour se remettre en jambes et aller chercher autre chose qu’un gros pick à la Draft.

Source texte : The Athletic