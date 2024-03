Klay Thompson pourrait accepter un contrat court chez les Warriors

Klay Thompson sera agent libre en fin de saison. Celui qui a vu son rôle grandement évoluer cette saison serait prêt à accepter un contrat plus court cet été afin de continuer l’aventure chez les Golden State Warriors.

Klay Thompson est désormais le sixième homme des Warriors. Et même si la phrase sonne toujours bizarre après 11 saisons de bons et loyaux services en tant que titulaire, un nouveau rôle implique de nouvelles responsabilités. En NBA, c’est aussi souvent synonyme de nouvelle valorisation.

Le Splash Bro touche encore 43 millions de dollars cette saison et arrive au terme d’un contrat signé en 2019, juste après la première de ses deux terribles blessures (rupture des ligaments croisés puis du tendon d’Achille). Désormais tout a changé pour lui : ses qualités physiques ont logiquement été affectées par ces traumatismes et même ses pourcentages au tir sont en baisse. Steve Kerr préfère aujourd’hui le faire sortir du banc, une formule nouvelle qui semble porter ses fruits au vu de certaines belles performances de l’arrière notamment contre Utah, Denver et Washington.

Alors même s’il est éligible à un deal de 223 millions de dollars sur quatre ans, tout le monde sait que le sniper ne vaut plus un tel contrat, surtout au vu de son nouveau statut. Or, selon ESPN, Klay Thompson serait ouvert à l’idée de signer un contrat plus court avec Golden State.

Steve Kerr a été prolongé pour deux saisons, alignant ainsi la durée de son contrat sur celle de Stephen Curry. Draymond Green a également un contrat jusqu’en 2026, mais dispose lui d’une player option l’année suivante. Klay Thompson pourrait alors tenter de suivre les pas de ses compagnons de dynastie et s’offrir ainsi deux ultimes chances pour remporter un autre titre dans la baie de San Francisco.

Le montant de cet éventuel nouveau contrat n’a, semble-t-il, pas encore été trouvé. Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, voudrait éviter de payer la luxury tax la saison prochaine et la somme gagnée par Klay Thompson – s’il reste – sera déterminante.

Après le match des Warriors face aux Sixers, le pyromane a laissé entendre qu’il était toutefois prêt à envisager d’autres options cet été :

“Que ce soit avec le maillot des Dubs ou un autre, je vais rester moi-même. Je serai KT.”

Que Klay Thompson soit un Warrior ou non l’année prochaine reste donc un mystère, mais vraisemblablement, le Splash Brother ne sera pas lié à la franchise sur le long terme.

__________

Source texte : ESPN