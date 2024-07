Le message de Klay Thompson aux fans des Warriors !

Klay Thompson n’est plus un Warrior. Une réalité qui n’est pas forcément simple à accepter pour certains, mais c’est pourtant bien une page qu’il faut tourner. Pour aider, l’arrière a envoyé un très joli message sur Instagram à la fan-base de Golden State.

Voilà bientôt presque une semaine que Klay Thompson s’est engagé du côté des Dallas Mavericks laissant derrière lui une aventure de 13 ans avec les Golden State Warriors. Comme pour toute relation de cette durée, il n’est pas simple de poser les mots dessus une fois que c’est terminé. L’arrière s’y est tout de même essayé sur ses réseaux sociaux. Une manière de consoler la Dubnation, une tentative du moins !

“Oh, la Baie, il n’y a pas assez de mots et d’images pour exprimer ce que je ressens vraiment pour vous tous. Du fond de mon cœur, merci beaucoup pour les meilleurs moments de ma vie. Ce fut un tel honneur de revêtir le maillot des Dubs dès le premier jour. Je voulais juste être le meilleur possible et aider à apporter autant de titres que possible à la région. Le plus beau n’a pas été les bagues néanmoins, mais les amitiés que j’ai nouées et qui dureront toute ma vie. Ma famille et moi tenons à remercier toutes les personnes extraordinaires qui travaillent sans relâche pour faire de l’organisation des Warriors une organisation de classe mondiale. Ne soyez pas triste que ce soit fini, soyez heureux que ce soit arrivé. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Le capitaine des mers s’en va.”