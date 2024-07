A quelques jours du début des différentes Summer League, les franchises dévoilent peu à peu leurs rosters pour ces fameuses ligues d’été, et notamment pour la Summer League de Las Vegas, THE event de juillet (ou presque). Cette fois, ce sont les Atlanta Hawks qui ont passé un message à leurs futurs adversaires, l’artillerie lourde est envoyée, avec notamment Zaccharie Risacher !

Si les Atlanta Hawks ne briguaient pas vraiment le titre NBA la saison dernière, se rapprochant davantage de celui de l’équipe la plus décevante, les pigeons pourraient bien avoir de l’ambition cet été. Alors bien sûr, nous parlons d’une compétition dans laquelle les Sacramento Kings ont réalisé un back-to-back il y a peu, mais tout de même, champion de la Summer League, ça a un petit peu de cachet (non).

Toujours est-il que pour parvenir à cet objectif, la franchise de Géorgie n’a pas fait dans le détail au moment de faire sa sélection. La star de l’équipe s’appelant bien sûr Zaccharie Risacher, le Français numéro 1 de la dernière Draft !

Atlanta Hawks have announced their 2024 NBA Summer League roster pic.twitter.com/nITblMB2gP

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 5, 2024

Mais l’ancien crack de Bourg-en-Bresse ne sera pas seul. Il sera déjà accompagné par son camarade de cuvée, le Serbe Nikola Durisic et surtout par deux sophomores aux dents longues, Kobe Bufkin et Mouhamed Gueye. Rajoutez à ce noyau le pivot canadien Nick Ongenda et ça vous fait un sacré cinq majeur estival.

La Summer League de Las Vegas commencera le 12 juillet prochain et on assistera également aux débuts de Tidjane Salaün dans cette compétition. En attendant la confirmation du roster des Washington Wizards, des New York Knicks ou encore des Dallas Mavericks pour encore d’autres français.

Source texte : No ceilings