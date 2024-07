Les rosters tombent au compte goutte pour la Summer League de Las Vegas, compétition qui se tiendra à partir de samedi prochain. Chez les Mavericks ? On aura la chance de voir le Français Melvin Ajinca tenter d’en mettre plein la vue à tout le monde !

Choisi en 51è position de la Draft par les Mavericks de Dallas, le Français Melvin Ajinca va donc faire ses grands débuts en NBA samedi prochain, à l’occasion de la Summer League de Vegas, sorte de “main event” de l’été en NBA. Et même si quelques jours plus tard les Jeux olympiques débarqueront dans notre vie, on ne va évidemment pas se priver de mater du Frenchie sur les parquets américains.

Voici l’effectif des Mavs pour la Summer League 2024 : pic.twitter.com/kS7fOMdAq2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2024



Une sizaine de matchs pour montrer qu’il a effectivement beaucoup de coffre et une vraie papatte, bref l’occasion parfaite pour une première étape vers la grande vie. “Mel, assieds-toi faut qu’j’te parle, j’veux passer mes nuits à t’voir.”