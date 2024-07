Evan Fournier souhaiterait rester en NBA !

Alors que beaucoup de rumeurs l’envoient en Europe et à l’Olympiakos, Evan Fournier n’en ferait pas sa priorité, bien au contraire. Le joueur originaire de Charenton souhaiterait prolonger son aventure en NBA. Après 12 saisons dans la Grande Ligue, il serait bête de s’arrêter en si bon chemin …

Evan Fournier est installé aux Etats-Unis depuis 2012 et ne compterait pas faire son retour sur le Vieux Continent. L’aventure NBA a quelque chose de spécial et il ne serait pas prêt à l’abandonner de si tôt. Selon Marc Stein, le Français souhaite poursuivre sa carrière dans la Grande Ligue et devrait générer de l’intérêt parmi les 30 franchises.

Evan Fournier Prefers To Continue Career In NBA https://t.co/EJJ9gcyJpy

— RealGM (@RealGM) July 6, 2024

L’arrière s’est vue refuser sa Team Option par les Detroit Pistons et est donc agent libre cet été. Après des années très compliquées dans la Grosse Pomme, il va sans doute devoir accepter une offre financière bien moins élevée que son précédent contrat et prouver qu’il peut toujours avoir un rôle très sérieux en NBA. Le parcours d’un Nicolas Batum et notamment sa première pige aux Los Angeles Clippers pourrait bien l’inspirer.

Evan Fournier aura le choix de sa future équipe et pourrait bien essayer de se relancer chez un contender, lui qui n’a jamais vraiment lutté pour le titre en NBA, à part peut-être pendant six mois du côté des Boston Celtics. Le Français a toujours de qualités de shoot et de drive pouvant être utile à une équipe dans le jeu moderne.

Rendez-vous sous peu pour connaître la nouvelle franchise de l’homme de Charenton !

Source texte : Marc Stein