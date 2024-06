Arrivé à Detroit en février dernier, Evan Fournier devrait vite repartir. Les Pistons ont en effet décliné leur team option sur l’arrière Français qui devient ainsi agent libre.

Quel avenir pour Evan Fournier ?

La question est plus que jamais d’actualité alors que Vavane débarque sur le marché de la Free Agency. Pour rappel, les Pistons possédaient une team option à 19 millions de dollars sur le Français. Ils auraient pu l’activer pour essayer de trouver un transfert et ainsi récupérer une contrepartie potentielle, mais ils ont préféré faire quelques économies supplémentaires, eux qui possèdent une grosse marge salariale cet été.

Sources: The Pistons will not pick up Evan Fournier’s $19 million team option. The deadline for Fournier was tomorrow.

Expected move.

— James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) June 28, 2024

Evan Fournier a joué 29 matchs aux Pistons cette saison, tous en sortie de banc, pour des stats de 7,2 points, 1,9 rebonds, 1,6 passe et presque 1 interception à 37% au tir (en 19 minutes). Rien de transcendant, mais au moins il a pu retrouver le terrain après avoir chauffé le banc à New York.

Maintenant qu’il est libre de tout contrat, on peut légitimement se demander si Vavane continuera l’aventure NBA ou rentrera en Europe. Dossier à suivre.

Source texte : The Athletic

