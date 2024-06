Transfert NBA : Dejounte Murray est envoyé à New Orleans !

WOJ BOMB ! Dejounte Murray file chez les Pelicans, tandis que Larry Nance Jr, Dyson Daniels et deux premiers tours de Draft font le chemin vers Atlanta. Un gros transfert pour lancer véritablement la Free Agency version été 2024. À Atlanta, ce move acte “l’échec” du duo Trae Young – Dejounte Murray, tandis que la Nouvelle Orléans reçoit elle un joueur de talent pour l’aile. En attendant un transfert pour Brandon Ingram ?

ALLEZ ! La Free Agency 2024, épisode 1 ? Oui, certains transferts ont déjà eu lieu, mais aucun n’a eu l’ampleur de celui que nous venons de vivre en direct. Voici le détail complet du transfert, avant qu’on puisse attaque l’analyse fine :

Pelicans reçoivent : Dejounte Murray

Dejounte Murray Hawks reçoivent : Larry Nance Jr, Dyson Daniels, 1er tour de Draft 2025 (via Lakers), 1er tour de Draft 2027 (le moins favorable entre Bucks et Pelicans)

Que dire de ce transfert ? Qu’il s’agit d’un bon coup, à chaud, des deux côtés. Les Pelicans reçoivent un joueur arrivant dans son prime, qui a prouvé cette saison qu’il pouvait être déterminant dans les moments chauds. Son contrat, garanti jusqu’en 2027 avec une player option en 2028, est aussi l’assurance pour New Orleans d’avoir le temps de construire de manière stable en Louisiane, d’incorporer doucement Dejounte Murray tout en ayant une pression relative au niveau du temps.

Le gros coup, c’est surtout que l’équipe du bayou réalise ce transfert sans inclure Brandon Ingram. Au coeur de multiples rumeurs de transfert assez sérieuses depuis plusieurs semaines, le joueur sera sans doute échangé contre des pièces qui rentreront dans le projet sportif en terme de cohérence. L’arrivée d’un nouvel élément fort, c’est vu. On enchaîne, nouvelle page des Pels incoming !

Dejounte Murray apporte une vraie dose de talent à New Orleans sur le backcourt, ce qui représentait un vrai besoin pour eux.

De leur côté, les Hawks actent la fin du projet Trae Young – Dejounte Murray, qui n’aura pas été plus loin qu’un premier tour de Playoffs. Un échec qui est valorisé avec les arrivées de Larry Nance Jr, de Dyson Daniels et surtout de deux premiers tours de Draft. C’est donc l’heure de la croisée des chemins ? Oui, sans doute. Les picks vont avoir beaucoup d’importance, le choix des Lakers est la meilleure contrepartie du trade, car il concerne une cuvée 2025 déjà vue comme ultra talentueuse (coucou Nolan Traoré).

Dyson Daniels aura du temps de jeu à Atlanta, et le départ de Murray va aussi laisser de la place (et du temps de jeu, des opportunités) pour Zaccharie Risacher. De son côté, Larry Nance Jr pourrait bien être utilisé comme un asset pour récupérer de nouveaux picks de Draft dans un futur transfert. Et concernant Trae Young ? Est-ce qu’on fait table rase en Géorgie ? Pas impossible mais dans tous les cas, il faudra poser les liasses sur la table pour s’offrir le bonhomme. On a quoi qu’il arrive deux équipes contentes ce soir, un transfert qui met bien avant un weekend qui s’annonce explosif. Tout ce qu’on aime !

