D’Angelo Russell va activer sa player option pour rester aux Lakers

Alors qu’on va bientôt atteindre la deadline pour les player/team options (ce samedi 29 juin), D’Angelo Russell a choisi d’activer la sienne pour rester une année de plus aux Lakers.

D’Angelo Russell avait un choix à faire : prendre sa player option à 18,7 millions de dollars pour prolonger son bail d’un an à Los Angeles, ou la décliner pour devenir agent libre.

Il a choisi la première alternative si l’on en croit The Athletic.

Lakers guard D’Angelo Russell is picking up his $18.7 million player option for next season to stay in LA, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/H44wduSZL3

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2024

Selon ESPN, l’arrivée de J.J. Redick en tant que coach a beaucoup joué dans la volonté de D’Angelo Russell de rester à Los Angeles. On se rappelle que DLo et l’ancien entraîneur Darvin Ham n’étaient pas les meilleurs copains du monde. Avec Redick, Russell pense pouvoir jouer à son top niveau.

C’est mignon tout ça mais on se demande surtout quelles auraient été les options pour Russell à la Free Agency. S’il reste sur une belle saison régulière (18 points et 6 passes de moyenne, 41% à 3-points), DLo n’a pas vraiment réussi à faire taire les critiques en Playoffs, où il a une nouvelle fois déçu face aux Nuggets. Par sa production mais aussi son comportement. Pas sûr qu’il aurait pu obtenir le contrat qu’il recherchait sur le marché de la Free Agency.

D’Angelo Russell reste donc théoriquement aux Lakers pour une année supplémentaire (contrat expirant), mais on ne serait pas surpris de le revoir dans les rumeurs de transfert d’ici à février.

Enfin, sachez que son coéquipier Jaxson Hayes prévoit aussi d’activer sa player option (2,4 millions) pour rester à Los Angeles.

Source texte : ESPN