Transfert : Dejounte Murray envoyé à New Orleans !! // Allez, café

La nuit a été marquée par un gros transfert puisque les Hawks et les Pelicans ont trouvé un accord pour envoyer Dejounte Murray à la Nouvelle-Orléans. Cela valait bien un Allez, café !

WOJ BOMB ! Si vous pensiez pouvoir dormir tranquille, sachez que les Hawks et les Pelicans ont décidé de vous réveiller en fanfare ! Dejounte Murray a été envoyé à New Orleans, en échange de 2 futurs 1er tour de Draft, Larry Nance Jr, Dyson Daniels et EJ Liddell. Un gros trade qui annonce le début de la fin pour Trae Young ? Et quid de Brandon Ingram ? Pour en parler : Allez café !