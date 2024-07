Nicolas Batum et les Clippers, une belle histoire qui méritait une suite

Ce lundi en NBA, Klay Thompson a quitté les Golden State Warriors, mais surtout Nicolas Batum a fait son retour aux Los Angeles Clippers. L’occasion de se replonger au cœur de sa première expérience dans la Cité des Anges. Une vraie renaissance pour l’un des meilleurs joueurs français ayant évolué en NBA.

Une arrivée par la petite porte

Fin de saison 2019-20, libération pour Nicolas Batum.

Après cinq saisons aux Charlotte Hornets, le Français a perdu toute reconnaissance des observateurs et des fans NBA. Le contrat exceptionnel de 120 millions sur cinq ans signé a l’été 2016 a mis un plomb dans l’aile à sa carrière sportive. “Batman” est progressivement sorti des plans de James Borrego et a été relégué sur le bout du banc. Batum est alors un joueur en manque de confiance et de rythme, mieux payé que certaines stars de la Grande Ligue. Quand la franchise de Caroline du Nord décide de s’en séparer à l’intersaison 2020 en le coupant, c’est une occasion pour Batum de prendre un nouveau départ, et pour les autres équipe de le récupérer au minimum.

Et la main qui se tend, c’est celle des dirigeants des Los Angeles Clippers et de leur entraîneur, Tyronn Lue.

Le Français est rapidement intégré au collectif californien, glisse sur les postes 3-4 voire 5 et se remet en marche. La production statistique n’est pas la même que dans ses meilleures années aux Portland Trail Blazers, mais ses qualités principales n’ont pas bougé d’un poil. Intelligence de jeu, fluidification et qualité de passes, Nico facilite le jeu et se retrouve rapidement dans les petits papiers de Kawhi Leonard et Paul George. En plus, Batum devient l’une des gâchettes les plus rapides et précises de la Grande Ligue. Sur ses trois saisons à Los Angeles, il tourne chaque année à plus de 39% de réussite derrière l’arc.

Techniquement ce genre de shoot c’est dingue, catch and shoot du bout des doigts par Nicolas Batum : pic.twitter.com/Yjd6VV2zkI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2023

“Batman” retrouve ses pouvoirs

L’exercice 2020-21 se passe comme dans un rêve, Nicolas Batum retrouve les parquets plus de 27 minutes par soir et en plus de sa réussite individuelle, le collectif suit. Les Clippers réalisent la meilleure saison de leur histoire et ne sont éliminés qu’en Finales de Conférence par les Phoenix Suns. Sur les 19 matchs de Playoffs, le Français en commence 10 dans le cinq de départ.

Les jambes sont à nouveau fraîches et lui permettent quelques semaines plus tard de réaliser le contre le plus important de l’histoire du basket-ball français.

Prochain poster dans la chambre de mon fils ! pic.twitter.com/qMJqWSML6Y

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 5, 2021

Celui qui avait quelque peu perdu l’amour des fans parvient même à créer un groupe de supporters à son effigie : le Batum Battalion ! Preuve de la cote retrouvée auprès des supporters français et chez les Clippers. Après une première saison convaincante à Los Angeles, Batum est désormais courtisé par beaucoup de franchises NBA. Il est vu comme un vétéran idéal et un parfait 3&D pas cher. Mais Nico prolonge en tant qu’agent libre à L.A., sa nouvelle maison.

Les saisons suivantes seront du même acabit au niveau individuel, même si, plus jamais, les Voiliers n’arriveront à hisser leurs résultats aussi haut. Et pour tenter de retrouver les sommets, Nicolas Batum sera sacrifié. Le Français est envoyé aux Philadelphia Sixers avec Marcus Morris et Robert Covington contre James Harden en novembre 2023. Sa cote était au plus bas à son arrivée aux Clippers et est devenu l’une des pièces principales d’un transfert contre un futur Hall of Famer lors de son départ. Un beau résumé de sa résurrection en Californie.

To the Clippers family, pic.twitter.com/MQspWdzZxp

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) November 2, 2023

Un retour par la grande porte

Même après ce trade, le lien entre les deux parties ne s’est pas rompu. La famille de Nicolas Batum est restée à Los Angeles et à chaque occasion qui lui était donnée, l’ailier exprimait sa gratitude envers la franchise californienne. Il n’est donc pas surprenant de le voir revenir malgré une saison très réussie du côté des Sixers cette année.

Le deuxième chapitre de cette histoire d’amour vient de s’ouvrir. Après la renaissance, c’est désormais l’heure de la confirmation. “Batman” a signé pour deux années, sans doute les deux dernières de sa carrière et cherchera à gagner le titre NBA qui lui fait défaut depuis son arrivée en 2008. L’aventure commune est belle, elle peut devenir magnifique !

Nicolas Batum said in 2022 he wanted to retire with the LA Clippers.

It looks like he’ll now have the opportunity to finish his career with the organization he never wanted to leave. pic.twitter.com/cayzUczTrI

— Joey Linn (@joeylinn_) July 1, 2024