Après des semaines de rumeur, James Harden a finalement été envoyé aux Los Angeles Clippers contre Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, des tours de draft, mais surtout Nicolas Batum. Le Français va donc jouer la probable dernière saison de sa carrière à Philadelphie.

C’est la fin, après trois ans, de l’aventure de Nicolas Batum à Los Angeles. Une période dorée pour l’ailier tricolore au cours de laquelle il s’est reconstruit une réputation au sein de la Ligue après un passage compliqué à Charlotte. Plus important encore, une période au cours de laquelle il a retrouvé le plaisir de jouer.

Or, joie de recevoir… plaisir d’offrir (c’est plus ou moins ça non ?). Car, du plaisir, Nicolas Batum en a donné à la pelle aux fans Angelinos. Le Batum Battalion est né pour supporter celui qui en un changement de rôle est passé du “pire” contrat de la Ligue, au meilleur. Batman le facilitateur, le glue guy et bon défenseur a ajouté une corde à son arc chez les Clippers : la sanction à 3-points à haut pourcentage et haut volume. Equipé de l’un des tirs les plus rapides de la Ligue, Batum a dégainé plus de quatre flèches longue distance par match pendant ces trois années avec une réussite qui flirte avec les 40%.

Trois saisons réussies d’un point de vue individuel mais amères d’un point de vue collectif. Nicolas Batum a bien disputé les Finales de Conférence pour la première fois de sa carrière en 2021, tout comme les Clippers d’ailleurs, mais cette équipe visait encore plus haut et a été trop freinée par les pépins physiques à répétition de Paul George et de Kawhi Leonard.

Les Clippers se séparent d’un joueur adoré des fans et de ses coéquipiers, un joueur d’exemple qui, pour la probable dernière saison de sa carrière en NBA, devra désormais le montrer dans le vestiaire de Philadelphie.

Il aura la lourde tâche de remplacer James Harden (pas du tout) et viendra à Philly, tout comme Robert Covington, Marcus Morris et KJ Martin, également concernés par ce trade, renfoncer les ailes de Sixers et apporter toute son expérience.

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

Nicolas Batum voulait évoluer avec Joel Embiid sous un maillot bleu en 2024 et Daryl Morey est peut-être un liar, mais tel le génie de la lampe, il est de ceux qui exaucent les vœux.

Le Français rejoint un groupe construit autour du MVP en titre et d’un Tyrese Maxey de plus en plus responsabilisé, qui a d’ailleurs reçu le premier titre de joueur de la semaine de la Conférence Est cette saison.

Alors même si les plages de Philly sont moins agréables que celles de Venice Beach, même si la température extérieure risque de lui faire un léger choc et même, enfin, si les premiers rangs du Wells Fargo Center seront moins chargés en célébrité, Batum n’a pas non plus été transféré aux Bulls et aura donc de quoi s’éclater en Pennsylvanie et viser haut avec comme ultime perspective, un premier trophée Larry O’Brien.

Et puis, s’il s’agit vraiment de sa dernière saison, on a envie de lui dire d’en profiter pleinement. Fais comme Barney Stinson et Ted Mosby et lèche la Liberty Bell en arrivant en ville, rappelle quotidiennement à Joel Embiid que la médaille d’argent des Jeux Olympiques 2024 ça ne sera pas si mal, dis à James Harden, après avoir marqué le game winner que les Clippers ont perdu le trade, fais un doigt d’honneur à James Borrego quand tu le croiseras du côté de New Orleans, enfin bref, prends du plaisir et donnes nous en avec, car il parait que plaisir de recevoir, joie d’offrir (Quoi ? Toujours pas ?).

Source texte : ESPN