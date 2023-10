James Harden parti, c’est l’heure de l’explosion pour Tyrese Maxey

Le transfert de James Harden était attendu, il est tombé cette nuit. Les Sixers ont envoyé le Barbu chez les Clippers en échange d’un bon capital draft et de plusieurs role players. De quoi ouvrir définitivement la voie à la jeune pépite Tyrese Maxey.

Lundi soir, la NBA a dévoilé ses premiers joueurs de la semaine après six jours de compétition en cette saison 2023-24. Dans la Conférence Ouest, c’est un habitué qui a raflé la mise avec Nikola Jokic. À l’Est ? C’était une grande première pour un certain Tyrese Maxey.

Le jeune guard de 22 ans, qui entame sa quatrième saison avec les Sixers, tourne à 30,3 points (50% au tir, 56% à 3-points, 91% aux lancers-francs), 6,7 rebonds et 6,3 passes de moyenne sur les trois premiers matchs de la saison régulière. Autant dire qu’il n’a pas perdu de temps pour profiter à fond de l’absence de James Harden.

Si on est sur un échantillon très limité et que ce sera évidemment difficile de garder un tel rythme, cela nous donne néanmoins un aperçu de ce que Tyrese Maxey pourrait proposer cette saison aux côtés du MVP Joel Embiid.

James Harden – 21 points et 11 passes de moyenne l’an passé – ne portera plus le maillot des Clippers et les joueurs qui sont arrivés en contrepartie ne vont pas manger dans l’assiette de Tyrese. Nicolas Batum, Robert Covington, Marcus Morris, K.J. Martin, on est clairement sur des role players qui vont se limiter à… leur rôle. Traduction : le feu est plus vert que jamais pour Maxey.

“Embiid est le MVP. Mais je pense que Tyrese est le joueur qui fait fonctionner cette équipe. Ils se nourrissent de sa dureté, de son énergie, de sa vitesse.” – Chauncey Billups, coach de Portland après le Sixers – Blazers de dimanche

On savait déjà que Tyrese Maxey allait à 100 à l’heure et qu’il pouvait exploser au scoring. Mais l’arrière semble destiné à prendre une nouvelle dimension comme le montre son début de saison. Il est actuellement sur un petit nuage avec son shoot extérieur, il casse les défenses avec ses changements de rythme, il est plus solide en finition près du cercle et – peut-être plus intéressant encore – son two-man game avec Joel Embiid montre quelques belles promesses.

Sans Harden, qui trouvait Joel les yeux fermés l’an passé en pick-and-roll /pick-and-pop, on peut légitimement se demander quel impact l’absence du Barbu peut avoir sur Embiid. Bien sûr, ce dernier restera dominant quoi qu’il arrive mais Harden lui offrait des paniers tout faits à travers ses énormes qualités de playmaker. Et Tyrese Maxey n’est pas James Harden en distribution sur demi-terrain. Par contre, dans son propre style, Tyrese Maxey montre qu’il sait aussi faire jouer les autres dont Joel Embiid, avec qui il a proposé quelques séquences intéressantes. La moyenne d’assists de Tyrese en ce début de saison (6,3) a d’ailleurs explosé par rapport aux campagnes précédentes, où il avait moins de responsabilités au playmaking.

Le début de saison de Tyrese Maxey montre pourquoi les Sixers le considèrent depuis un moment comme “intouchable” dans les discussions de transfert. Et s’il n’a pas reçu de prolongation comme d’autres copains de la Draft 2020 au cours de l’intersaison, il ne fait guère de doute qu’il touchera bientôt le pactole avec les Sixers.

Parmi les favoris pour être nommé MIP (meilleure progression) de la saison 2023-24, Maxey est surtout parti pour devenir All-Star au vu des premiers chiffres qu’il envoie. Surtout s’il aide les Sixers à rester dans le haut du tableau à l’Est malgré le départ de James Harden. Alors certes, il ne faut pas exclure un scénario dans lequel le président des Sixers Daryl Morey amène un autre guard calibre All-Star à travers un nouveau trade, ce qui pourrait freiner Maxey dans son ascension individuelle. Mais à l’heure de ces lignes, c’est open bar pour Tyrese.

Alors un conseil si vous êtes dans le train Maxey : attachez vos ceintures !

