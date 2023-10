Depuis son arrivée en NBA, Tyrese Maxey ne cesse de prendre de l’importance chez les Sixers, au point d’être devenu la troisième option offensive derrière Joel Embiid et James Harden. Ce dernier étant en instance de départ, Mad Max pourrait bien voir ses responsabilités augmenter à nouveau. Au point de devenir All-Star dès cette année ?

A sa sortie de la fac de Kentucky, Maxey avait déjà tout du potentiel steal de sa Draft, en 2020. Sélectionné en 21è position par les Sixers, il a confirmé que c’était bien le cas. Considéré par beaucoup comme trop petit, ou encore trop irrégulier pour peser véritablement en NBA, surtout après une seule saison à l’université, il décide tout de même de franchir le pas et atterrit finalement à Philadelphie qui ne s’est pas trompé sur son cas et a eu raison de lui faire confiance. D’abord utilisé en sortie de banc et avec parcimonie, il montre quand même de beaux flashs offensifs et se montre déjà dans la second unit de la ville de l’amour fraternel avec 8 points de moyenne en seulement 15,3 minutes passées sur le parquet. Des débuts tranquilles en quelque sorte, mais qui annoncent quelque chose de bien plus prometteur.

La saison sophomore (2021-22) est celle de l’explosion pour le nouveau Menu Maxey Best Of de Philadelphie. Il profite de la saison blanche de Ben Simmons pour se hisser dans le 5 majeur de l’équipe et envoie désormais 17,5 points à 48,5% aux tirs dont 42,7% de loin, 3,2 rebonds et 4,3 passes de moyenne, avec une pointe à 44 points contre les Raptors. Avec Joel Embiid et James Harden en ville, difficile pourtant de se faire une place au soleil au niveau statistique, mais Mad Max y parvient avec brio et s’impose comme la troisième option offensive, devant le bourgeois Tobias Harris.

La saison passée, il a continué ses progrès au scoring avec 20,3 unités à 48,1% aux tirs dont 43,4% de loin. Si les rebonds et les passes sont en légère baisse, il prouve qu’il reste une menace offensive de taille malgré son petit gabarit. Et ses progrès pourraient bien encore continuer si James Harden voit son souhait d’être transféré être exaucé. En tout cas, les progrès du combo-guard sont constants et son rôle ne fait qu’augmenter chaque saison. Nul doute que Nick Nurse, le nouveau coach, va continuer sur cette lancée.

De plus, Tyrese Maxey pourrait bien représenter un rapport qualité prix imbattable avec son contrat de 4,3 millions de dollars pour la saison à venir, et des progrès qui iront d’eux-mêmes avec le transfert futur de The Beard. Il sera éligible à un beau pactole l’été prochain, et nul doute qu’il voudra négocier en sachant qu’il est actuellement en position de force. En effet, lors des transferts de Bradley Beal et Damian Lillard, respectivement aux Suns et aux Bucks pour ceux qui veulent un rappel écrit, beaucoup de regards se sont tournés vers les Sixers et leur numéro 0 pour un potentiel échange.

Sauf que les dirigeants de Philly ont été très clairs : Tyrese Maxey est intouchable !

Jeune, talentueux, offensivement très fort, défensivement mieux qu’à ses débuts… il est encore très loin de son prime, et à Philadelphie on veut capitaliser sur ses progrès pour prendre le relais lorsque Joel Embiid connaîtra un coup de moins bien. C’est un message très fort envoyé au joueur par sa direction, sur les responsabilités offensives et le rôle qu’il va avoir pour la saison à venir… mais aussi quelque chose que le Maxey Best Of tiendra à rappeler au moment de demander une nette revalorisation de ses émoluments l’été prochain, sous peine de le voir partir pour peanuts. Tyrese Maxey, c’est l’avenir, mais aussi et surtout le présent à Philadelphie

Toutefois, les Sixers prennent également un léger risque avec ce profil, car le T-Max a bien évidemment des défauts, les mêmes que ceux qui ont été énoncés à sa sortie de fac mais quelque peu atténués par son potentiel offensif. Maxey n’est pas un grand défenseur, et est bien souvent limité par son gabarit d’1m88 pour 91 kilos qu’il ne peut pas entièrement compenser par son explosivité. Il est un scoreur né, mais parfois encore unidimensionnel dans le jeu, il peut encore peiner à créer pour les autres mais aussi pour lui-même. De plus, étant toujours très jeune, sa marge de progression est encore inconnue, là où on connait déjà les prouesses offensives réalisées par un James Harden, qui n’a plus à faire ses preuves dans le domaine de la bouderie l’attaque. Maxey doit toujours pour l’heure se hisser à un tel niveau.

Mais il en a les capacités et les statistiques de l’ancien de Kentucky devraient parler pour lui cette saison. On le voit ainsi bien s’approcher d’un 25-5-5 par soir dans un monde assez logique, en complément des statistiques de bulldozer que va envoyer Joel Embiid chaque soir. La barre des 25 points ne semble pas du tout inatteignable, et étant donné qu’au All-Star Game, on est peu regardant sur la défense et plus sur le spectacle, l’explosivité et le scoring du numéro 0 des Sixers pourraient bien être réclamés lors de cette pause de février. Il deviendrait alors le quatrième All-Star de la cuvée de la Draft 2020 à se faire une place parmi les étoiles après LaMelo Ball, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton. Déconnant ? Pas tant que ça au vu de ce qu’il réalise, mais visiblement peu de monde avait parié là-dessus avant son arrivée en NBA.

Sources texte : Sports Illustrated, Philly Sports Network