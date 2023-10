Joel Embiid : la prochaine superstar disponible sur le marché ?

MVP en titre de la NBA, Joel Embiid pourrait-il reconsidérer son futur à Philadelphie ? Selon les résultats des Sixers dans les prochains mois, le Camerounais sera peut-être amené à animer le marché des transferts.

Le second tour des Playoffs, le plafond de verre des Sixers version Process

Aux Sixers depuis bientôt dix ans (mais seulement 8 saisons disputées pour cause de blessure), Joel Embiid n’a jamais connu les joies d’une Finale NBA. Il n’a même pas connu la finale de Conférence d’ailleurs. Jojo est d’ailleurs le seul MVP de l’histoire de la Ligue à n’avoir jamais atteint le dernier carré de la compétition.

Ce second tour des Playoffs sonne comme une malédiction du côté de Philly. Souvent bien placés, les Sixers ont plus d’une fois craqué sous la pression. Ils menaient 2-1 face aux Raptors en 2019 avant de perdre 4-3. Même scénario en 2021 face à des Hawks pourtant inexpérimentés à ce niveau de la compétition. On a bien cru qu’ils allaient enfin passer le cap l’an passé face aux Celtics mais là encore le mental n’a pas suivi. Philadelphie menait 3-2 avec un match à venir à la maison et s’est finalement fait sortir au terme d’un Game 7 absolument catastrophique. Un énième choke qui a provoqué le départ de Doc Rivers.

Joel Embiid veut gagner le titre à Philly.. ou ailleurs

Ces échecs répétés en Playoffs (où il a évidemment une part de responsabilités) font tache sur le CV de Jojo et celui-ci est plus que jamais en quête d’une bague pour redorer son blason. Ce titre NBA, le Camerounais veut le remporter avec sa franchise de cœur mais il n’hésitera pas à aller voir ailleurs si besoin pour atteindre son objectif. Voilà ce qu’il déclarait en juillet dernier.

“Je veux juste gagner un titre, quoi qu’il en coûte. Je ne sais pas où ça se fera. Que ce soit à Philly ou ailleurs, je veux juste avoir une chance d’accomplir cela.”

Un coup de pression en règle vis-à-vis des Sixers, lesquels n’ont pas vraiment impressionné durant l’intersaison. Certes, Nick Nurse est arrivé sur le banc mais aucun renfort de poids n’a rejoint les rangs de Philly et il faut en plus gérer le cas James Harden. Et pendant ce temps-là, Milwaukee et Boston se renforcent et semblent encore plus armés que l’an dernier. Et cela Joel Embiid l’a bel et bien remarqué..

This off-season was fun lmao

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2023

Le Process a eu beau répéter son bonheur d’être à Philadelphie au Media Day, on sait que la vérité d’un jour n’est peut-être pas celle du lendemain et tout va très vite en NBA.

Une année décisive à Philadelphie pour déterminer le futur de Joel Embiid ?

Et si cette saison était la dernière de Joel Embiid en Pennsylvanie ? On sait que les superstars n’hésitent plus à demander leur trade lorsque le scénario ne leur convient plus et le Woj n’a pas calmé les rumeurs en annonçant que de grands talents seraient sans doute disponibles sur le marché dans les prochains mois.

En cas de nouvel échec en Playoffs, les Sixers auront une grosse pression sur les épaules en 2024. Avec les fins de contrat de Harden (s’il est encore là) et Tobias Harris, la franchise va se retrouver avec une enveloppe faramineuse à utiliser sur le marché des agents libres. On parle de plus de 60 millions de dollars selon les décisions des prochains mois.

Avec un tel montant, Daryl Morey pourrait faire venir du lourd pour seconder Embiid et Maxey (qui sera certainement prolongé ensuite via les Bird Rights) mais attention à ne pas miser trop de dollars sur les mauvais joueurs. On a vu cet été avec Damian Lillard qu’une intersaison mal gérée pouvait vite se transformer en demande de trade. De quoi se poser une grosse question : et si Joel Embiid enflammait le marché des transfert à l’été 2024 ?