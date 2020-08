Les Sixers devraient garder Ben Simmons et Joel Embiid : il faudra construire autour des deux All-Stars à Philly

Alors que les Sixers viennent de se séparer de leur coach, les rumeurs et les questions fusent sur l’avenir de la franchise. Doivent-ils reconstruire ? Quel coach pour succéder à Brett Brown ? On a déjà commencé à traiter le sujet ici et le gros morceau concerne le tandem Embiid-Simmons. Faut-il séparer le duo ou non ? Pour l’instant, la tendance serait du côté du non, Philly devrait garder ses stars.

En ce moment, c’est pas la fête en Pennsylvanie. Entre sweep et coach viré, on a déjà été plus en forme du côté de Philadelphie. Et dans tout ce marasme vient se poser une question primordiale pour les dirigeants des Sixers : doit-on garder Joel Embiid et Ben Simmons ensemble ? Eh bien pour l’instant, la réponse semble être oui. Philly croit toujours en ses deux All-Stars et veut construire autour d’eux pour aller au bout. Selon le bien renseigné Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Sixers n’ont pas d’intérêt à trader un de ses deux joyaux pendant l’intersaison. Ben Simmons a 24 ans, Joel Embiid en a 26 et les deux joueurs sont sous contrat respectivement jusqu’en 2025 et 2023. Aucun risque à court terme de les perdre à la Free Agency, les deux têtes de gondoles du Process sont là pour rester.

« Je pense qu’ils [les dirigeants de Philly, ndlr] donneront la possibilité à un nouveau coach de faire marcher la paire. Ce sont toujours des jeunes joueurs. Lors de leur troisième campagne de Playoffs ensemble, Simmons s’est blessé et n’a pas pu jouer dans cette série contre Boston. On n’obtient pas de valeur ajoutée lorsqu’on trade des joueurs de ce niveau. »

Brett Brown n’a pas réussi, malgré un parcours très honorable à la tête des Sixers, à faire fusionner Benny et Jojo pour en faire un montre inarrêtable, ce sera donc au prochain coach de s’y coller. Si, individuellement, les deux stars sont au niveau (malgré une saison un peu décevante de Joel), il manque encore l’alchimie qui les fera décoller. Parce qu’avec 16,4 points, 7,8 rebonds et 8 passes pour Simmons et 23 points accompagnés de 11,6 rebonds pour le Process, on ne peut pas dire qu’ils soient mauvais ou qu’il est impossible de construire autour d’eux. Mais c’est vrai que dans la NBA de 2020, voir Ben Simmons et son shoot sur le poste de meneur, ça fait faire une sale gueule comme quand on mangeait les endives de la cantine, c’est pas très ragoûtant. Du coup, qu’est ce qu’on fait ? Une raquette Simmons-Embiid ? Pourquoi pas, mais il faudra faire attention aux embouteillages dans la peinture. Benny ne peut scorer qu’à l’intérieur et Jojo qui s’écarte pour shooter… on ne va pas vous refaire le couplet sur les endives, mais vous avez compris l’idée. La solution se trouve peut-être dans le supporting cast des Sixers qui mériterait un renouveau, histoire de faciliter la tâche aux deux All-Stars. C’est un casse-tête mais les deux joueurs ont du talent et de la marge pour progresser. Il faudra juste que Tyronn Lue le prochain coach trouve la solution adéquate pour les entourer comme il se doit et les faire performer ensemble.

Normalement, on devrait pourvoir retrouver le duo des Sixers ensemble sur les parquets la saison prochaine. Le coaching staff et le roster devraient subir quelques bouleversements, c’est donc le moment de s’actionner dans les coulisses de Philadelphie.

Source texte : ESPN