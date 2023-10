À une dizaine de jours du début de la saison régulière NBA, le dossier James Harden n’est pas encore réglé. Le Barbu veut toujours quitter les Sixers, les Clippers restent intéressés par ses services, mais les négociations n’avancent pas vraiment. Alors la franchise de Los Angeles cherche un moyen pour débloquer la situation.

La dernière update sur le cas James Harden nous vient d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, toujours très bien informé sur les coulisses de la Ligue. Si l’on en croit Woj, les Clips travaillent actuellement dans l’ombre pour gagner de la flexibilité par rapport à ce qu’ils peuvent offrir aux Sixers, eux qui veulent obtenir la meilleure contrepartie possible en échange du Barbu.

“Ce que les Clippers essayent de faire, c’est de voir si leur choix de premier tour 2028 (non protégé) a suffisamment de valeur aux yeux de certaines équipes pour obtenir plusieurs choix de premier tour en échange. […] Très prochainement, les Clippers pourraient recontacter les Sixers avec plusieurs scénarios possibles, en disant : ‘si le pick 2028 ne vous convient pas, est-ce qu’il y a une combinaison de picks, avec des pick swaps, qui est plus intéressante pour vous ?’.”

Ce pick 2028 est le premier choix de premier tour que peuvent offrir les Clippers dans un transfert. Au vu de la situation actuelle de Los Angeles, qui mise pratiquement tout sur le court terme, on ne peut pas exclure un scénario dans lequel la franchise californienne a largement chuté au classement dans cinq ans. Si c’est le cas, le pick de premier tour 2028 deviendra très valuable, d’où cette possibilité de récupérer deux choix de premier tour (protégés) en échange afin de les proposer aux Sixers.

Pas sûr néanmoins que tout cela fasse bouger les lignes.

En effet, à l’instant T, les Clippers n’ont pas besoin de “faire tapis” sur Harden sachant qu’aucune autre franchise n’est en course pour le récupérer, eux qui peuvent très bien se contenter de commencer la saison avec l’équipe actuelle. De plus, Los Angeles n’aurait pas l’intention de lâcher Terance Mann dans un deal avec les Sixers selon Adrian Wojnarowski, ce qui rend une potentielle transaction encore plus compliquée sachant que Philly est intéressé par les services de Mann.

Au final, si James Harden reste toujours sur les radars des Clippers, on a plutôt l’impression que la balle est dans le camp de Daryl Morey et des Sixers. Peuvent-ils se contenter de choix de draft comme principale contrepartie pour le Barbu ?

Source texte : ESPN