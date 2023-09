Voyant Damian Lillard être finalement transféré aux Milwaukee Bucks mercredi soir, le Miami Heat a raté l’occasion d’ajouter une star supplémentaire à son effectif. Alors forcément, on se demande comment Pat Riley va essayer de rattraper le coup. Mais n’attendez pas de lui qu’il fonce sur James Harden.

Et maintenant, on fait quoi à Miami ?

C’est spécifiquement la question qu’on s’est posée dans les heures qui ont suivi le transfert de Damian Lillard à Milwaukee. Dans le besoin d’un meneur de jeu, et plus globalement d’un vrai renfort pour pouvoir défendre son statut de champion de l’Est face aux Bucks, Celtics et Cie, le Heat va devoir s’ajuster.

Assez naturellement, le nom de James Harden apparaît dans les rumeurs. On parle d’un meneur All-Star qui a également demandé son transfert cet été, comme un certain Lillard. Sauf que si l’on en croit les dernières infos du Miami Herald, le Barbu n’intéresse pas du tout le Heat.

Avec 21 points et quasiment 11 passes de moyenne la saison dernière, Harden peut toujours être considéré comme l’un des meilleurs meneurs NBA aujourd’hui. Mais c’est aussi un joueur de 34 ans qui sera agent libre en 2024 après avoir activé sa player option à plus de 35 millions de dollars. Vous ajoutez à ça les nombreux conflits qu’il a pu avoir avec les dirigeants de ses dernières franchises (Rockets, Nets, et tout récemment les Sixers de Daryl Morey), ainsi que des performances pas top en Playoffs, et vous obtenez une star pour qui le marché est très faible. Le manque d’intérêt du Heat à son égard en est une preuve supplémentaire.

Miami has zero trade interest in James Harden, per @MiamiHerald pic.twitter.com/fpSJ8S83Q6

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 28, 2023

À la plus grande déception des strip-clubs de South Beach, James Harden ne posera donc pas ses valises en Floride. De quoi poser à nouveau la question suivante : et maintenant, on fait quoi à Miami ?

Jrue Holiday, convoité par de nombreuses franchises depuis qu’il a été envoyé par Portland dans le trade de Lillard, reste une option selon le Miami Herald malgré les relations tendues entre les Blazers et le Heat. Il faudra garder un œil aussi sur des anciens de la maison comme Goran Dragic et Kendrick Nunn. Et si aucune vraie opportunité ne se présente, Miami comptera comme souvent sur sa capacité à développer des joueurs de l’ombre.

En tout cas une chose est sûre : le Miami Heat ne peut pas rester les bras croisés.

__________

Source texte : Miami Herald