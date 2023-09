Presque trois mois après sa demande de transfert, Damian Lillard n’a toujours pas obtenu sa lettre de sortie pour rejoindre le Miami Heat. Le dossier est bloqué et les Blazers continuent de chercher des alternatives pour obtenir la meilleure contrepartie possible. Alternatives qui peinent à se matérialiser, notamment parce que Dame D.O.L.L.A. n’envisage aucune autre destination.

Ce n’est un secret pour personne, Damian Lillard veut aller à Miami et nulle part ailleurs. Cette volonté très claire explique en partie pourquoi peu d’équipes NBA se jettent sur cette opportunité de récupérer un joueur du calibre de Dame. Malgré ses quatre années de contrat restantes, les franchises sont forcément refroidies à l’idée de lâcher un gros package pour récupérer une star de 33 ans qui ne veut pas vraiment être là, surtout avec un salaire à 50 millions de dollars la saison.

Le risque est donc réel. Est-ce qu’une équipe NBA en dehors de Miami va oser le prendre ? L’avenir nous le dira mais les dernières news ne vont pas rassurer les franchises potentiellement tentées par un coup de poker : d’après Barry Jackson et Anthony Chiang du Miami Herald, Damian Lillard pourrait toujours demander un transfert au Heat même si Portland l’envoie dans une autre franchise.

Damian Lillard is expected to request a trade to the Miami Heat if he gets traded to another team, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/4OnAXscm2g

Bon, vous nous direz que l’info vient comme par hasard de Miami, et que c’est probablement un coup de pression venant du camp de Dame pour forcer encore un peu plus son transfert en Floride alors que les Blazers discutent actuellement avec d’autres équipes. Mais il est clair que tout cela ne facilitera pas la tâche de Portland pour trouver un meilleur partenaire de trade que le Heat, dont la contrepartie proposée est jugée trop faible par le manager général Joe Cronin.

Dans le scénario où Damian Lillard est envoyé ailleurs qu’à South Beach, il sera intéressant de voir quel comportement adoptera Dame sous ses nouvelles couleurs. Réputé pour son professionnalisme et sa loyauté, Lillard n’est pas le genre de mec à venir pourrir une situation à l’image d’un James Harden par exemple.

Mais au vu de son envie pressante de rejoindre Miami et uniquement Miami, Dame peut-il décider d’employer les grands moyens ?

Source texte : Miami Herald