Selon Greg Sylvander, insider du Heat, les Blazers auraient un penchant pour Jaime Jaquez Jr., récemment drafté par Miami en 18ème position. Le rookie qui arrive de UCLA serait préféré à Nikola Jović en cas de trade de Damian Lillard à Miami.

C’est une question de temps… avant que Damian Lillard quitte les Portland Trail Blazers. Mais le front office de l’Oregon joue la montre et pinaille un peu sur les détails. Compréhensible, on sait que Portland ne lâchera pas Dame Dolla pour des prunes.

Les choses commencent gentiment à se décanter et parmi les “chouchous” des Blazers à inclure dans l’immense pochette surprise du “trade Lillard” on compte, selon Greg Sylvander insider réputé de Miami : Jaime Jaquez Jr.

Le mexico-américain issu de UCLA vient de se faire drafter en 18ème position de la cuvée 2023 et constitue une monnaie d’échange intéressante pour Miami, qui ne compte pas énormément de profils du genre dans sa manche. Un temps évoqué, le profil de Nikola Jović, champion NBA à une lettre près, semble aussi intéresser Portland mais dans une moindre mesure. Il faudra de toute façon une offre XXL pour faire craquer Joe Cronin et son front office.

Damian Lillard va quitter Portland malgré toute la mauvaise volonté du front office des Blazers. Reste à savoir quel sera le package proposé pour enrôler le septuple All-star NBA.

