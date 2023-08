Condamné par la justice pour des faits de conduite en état d’ivresse et d’excès de vitesse, Devonte’ Graham a aussi été rattrapé par la patrouille d’Adam Silver. Le meneur a été suspendu pour deux matchs par la NBA.

Si l’intersaison rime avec Draft, Summer League ou encore Coupe du Monde, elle s’accompagne aussi de quelques affaires extra-sportives dont on se passerait bien. Après Amir Coffey, arrêté pour possession illégale d’arme à feu en début de semaine, c’est Devonte’ Graham qui a quelques ennuis avec le justice. Coupable de conduite en état d’ivresse, le joueur des Spurs a été condamné à deux matchs de suspension de la part de la NBA, annonce l’insider de The Athletic Shams Charania.

Spurs guard Devonte' Graham has been suspended for two games for pleading guilty to charge of impaired driving in violation of law of state of North Carolina.

Les faits se sont déroulés en juillet 2022, quand Devonte’ Graham jouait encore à New Orleans. Arrêté par la police de Caroline du Nord, il avait écopé d’une peine de prison de 21 jours, finalement suspendue par la suite. L’homme de 28 ans avait alors été placé en probation pour une durée d’un an. Ce délai écoulé, il a plaidé coupable pour conduite en état d’ivresse.

La NBA a immédiatement réagi en prononçant une suspension de deux matchs à l’écart de Graham. Celle-ci prendra effet au début de la saison régulière, dont le guard manquera les deux premières rencontres. Arrivé à San Antonio en février dernier en l’échange de Josh Richardson, il a disputé 20 matchs avec les Spurs pour une moyenne de 13 points et 4 passes en 26,4 minutes de jeu.

Source : The Athletic