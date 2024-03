Match de reprise “discret” pour Victor Wembanyama. Wemby qui s’est vu accorder presque 32 minutes de temps de jeu mais qui n’a pas pu empêcher la défaite à domicile des siens face aux Warriors.

Un peu en difficulté sur ses pourcentages (10/25 aux tirs, 3/9 à 3-points), notamment une inhabituelle maladresse aux lancers-francs (4/9), mais en dehors de ça, le retour de Victor Wembanyama sur les parquets après deux matchs d’absence fut plutôt rassurant. Trayce Jackson-Davis est tout de même passé lui dire bonjour, et encore, l’histoire aurait tout aussi bien pu se terminer en grosse crêpe.

Du spin move qui gagne en efficacité, de la passe bien sentie, des contests à vous faire cauchemarder : rassurez-vous c’est toujours Victor sur le terrain, qui avait l’air en forme et c’est le plus important. Les Spurs viendront échouer à dix points des Warriors mais allons, c’est pas comme si on jouait encore la postseason à San Antonio. Déjà éliminés de la course aux Playoffs cette année, les objectifs pour Wemby et les siens sont simples : progrès individuels, synergie à développer, bien se placer pour obtenir un bon pick à la draft.

Les highlights de Victor Wembanyama face aux Warriors 🇫🇷pic.twitter.com/PhL07ZgYtW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2024

Rendez-vous dès ce soir à 1h30 à la maison pour le match contre les Rockets pour Victor et ses potes. On espère une bonne perf’, y’a un titre de Rookie de l’Année à aller verrouiller quand même.