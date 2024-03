Peut-être que Daniel Gafford ne va plus jamais rater un tir de sa vie. En tout cas, il est mieux parti que n’importe qui depuis l’an 2000 pour le faire. Next stop, le record de Wilt Chamberlain.

Les fans de NBA connaissaient le fameux “27 de suite” des Rockets en 2018. Six ans plus tard, Daniel Gafford nous offre son parfait inverse. Le pivot a tout simplement oublié comment rater : 28 paniers de suite, série en cours depuis quatre matchs !

Le record est tombé en première mi-temps après un méchant dunk comme Gafford les connait si bien. 23è field goal made consécutif, personne n’avait fait mieux dans l’ère du play-by-play (depuis 1997-98). Il terminera le match à 9/9 au tir, une quatrième rencontre de suite sans dépasser avec son crayon. Tout propre dans la raquette.

28 straight field goals made for Daniel Gafford!

3/5: 7-7 FG

3/7: 5-5 FG

3/9: 7-7 FG

Tonight: 9-9 FG https://t.co/JNuxauCjxh pic.twitter.com/hGPxTguiBg

— NBA (@NBA) March 12, 2024

Prochaine étape ? Wilt Chamberlain. C’est (évidemment) The Big Dipper qui détient le record du nombre de paniers consécutifs avec… 35. Plus que sept petits dunks, putbacks ou autre Gafforderie et le 38è pick de la Draft 2019 effacera donc Chamberlain des tablettes, le FLEX. Rendez-vous jeudi face au Warriors, pour un duel avec Draymond et Trayce Jackson-Davis qui promet le sang et les muscles.

Débarqué à Dallas à la deadline, Dan n’a pas mis longtemps à trouver ses marques dans la raquette. C’es simple, depuis qu’il porte l’uniforme bleu et blanc, DG est à 76,6% (oui oui) de réussite au tir en six tentatives par soir.

Évidemment, passez votre chemin si vous voulez voir des tirs de loin. C’est simple, Gafford n’a jamais tenté un seul tir à 3-points depuis sont arrivée en NBA en 2019. Pire, ou mieux si vous voulez, il tente 98,6% de ses tirs à moins de trois mètres du panier depuis son arrivée dans le Texas.

En plus du FG% le plus élevé cette saison, il affiche actuellement plus de 70% de réussite au tir en carrière, ce qui serait le pourcentage le plus élevé… de l’histoire, tout simplement. Avec 304 matchs disputés, il n’est pour l’instant pas encore assez capé pour entrer dans les gros tableaux et détrôner DeAndre Jordan (67,4%).

D’après nos calculs pas du tout sérieux, Gafford pourrait terminer la saison autour de la centaine de paniers consécutifs inscrits à son rythme actuel. En même temps, qui aurait l’idée de gâcher les passes de Luka Doncic ? Pas Daniel Gafford en tout cas, lui qui se positionne comme la future égérie mondiale contre le gaspillage.

Source texte : NBA, BasteballReference