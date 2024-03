Daniel Gafford a réussi ses 33 derniers tirs en NBA, le record all-time étant détenu par Wilt Chamberlain avec 35. C’est peut-être la première fois que les deux hommes se retrouvent dans la même phrase, et ce n’est pas un mauvais signe pour le joueur de Dallas.

Au moment de commencer la rencontre face aux Golden State Warriors, Daniel Gafford n’avait pas raté un tir depuis presque deux semaines. Un 28/28 série en cours qui aurait pu faire trembler un joueur sensible à la pression. Big Dan n’est pas de ceux-là. Cinq tirs pris, cinq tirs réussis, c’est sa garantie… et sa ligne statistique face aux coéquipiers de Klay Thompson. Dans la victoire des Mavericks face aux Californiens, le pivot n’a pas pris de risque se contentant de claquer des dunks quand il en avait l’occasion et grand bien lui en a pris, puisqu’il n’a jamais été aussi proche de détenir un record NBA dans sa carrière.

Going 5-of-5 from the field tonight against the Warriors, Daniel Gafford recorded his 33rd consecutive field goal make, the second-longest streak in NBA history.

He is two field goal makes shy of tying Wilt Chamberlain for the NBA record. pic.twitter.com/ZMDDQyHdh2

— Mavs PR (@MavsPR) March 14, 2024

Dallas s’est imposé 109 à 99 et la connexion entre Luka Doncic et ses intérieurs a encore fait des merveilles. 12 points et 8 rebonds pour Dereck Lively, 10 points (à 100% au tir) et 6 rebonds pour Daniel Gafford. La peinture était contrôlée. Le génie slovène est néanmoins sorti du match pendant le quatrième quart-temps pour cause de douleur à l’ischio-jambier et a par ailleurs vu sa série de matchs en triple-double (7) se stopper.

DUB. MAVS WIN!!!!@Chime // #MFFL pic.twitter.com/CcqIPMBALT

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 14, 2024

C’est donc peut-être sans son meneur que Daniel Gafford va devoir tenter d’aller chercher le record dès demain face au Thunder. Une mission que Chet Holmgren sera là pour contester. Une chose semble sûre, le pivot des Mavericks ne prendra pas un tir à plus d’un mètre du panier, déjà que ce n’est pas sa spécialité de base, il ne faudrait pas craquer dans la dernière ligne droite.

À combien de tirs consécutifs l’ancien des Bulls et des Wizards va t’il s’arrêter ? Actuellement, il a le meilleur pourcentage au tir de la NBA avec 68,3% de réussite, un nombre bien sûr gonflé par sa série en course et on ne va pas lui reprocher.

Pour vivre l’histoire et voir l’un des nombreux records de Wilt Chamberlain tomber, il faudra être devant son écran demain à 3h du matin. Avec un peu de chance, l’affaire sera pliée en un quart-temps et trois gros dunks.