Cette nuit un évènement “majeur” aurait pu se dérouler en marge du match entre le Thunder et les Mavericks. Malheureusement on a très vite déchanté.

Ça n’aura pas traîné car c’est sur le… premier tir du match que Daniel Gafford a vu son exceptionnelle série s’arrêter. 33 tirs de suite marqués, des “tirs” que l’on peut tout aussi bien appeler des dunks car au-delà d’un mètre du panier Big Dan bégaie, mais quoiqu’il arrive il fallait le faire, scorer ces 33 buckets consécutifs et ainsi aller titiller ni plus ni moins que Wilt Chamberlain, recordman du genre avec 35 tirs scorés à la suite.

Cette nuit Daniel Gafford a donc expédié les affaires courantes en ratant son premier tir du match, sur la première attaque de son équipe d’ailleurs. Un rebond offensif et un échec qui, on l’aperçoit, rend assez triste ses teammates sur le banc, trop mim’s mais il y avait ensuite un match à jouer. Un match lors duquel Daniel Gafford participera à hauteur de 19 points et 15 rebonds en 26 minutes, à 8/11 au tir.

DANIEL GAFFORD MISSES A SHOT 😭

His streak of 33 consecutive FGs is the 2nd longest in league history behind Wilt Chamberlain’s 35 pic.twitter.com/X1AHO08lRU

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2024



Série terminée donc pour le pivot des Mavs, qui va désormais pouvoir se concentrer de nouveau sur ce qu’il sait faire de mieux : claquer d’énormes dunks et des gros contres, le tout avec des yeux revolvers à donner des envies de reboot à Marc Lavoine, le tout avec la dentition de Laurent Voulzy, ça c’était pour la leçon de variet’ aux plus jeunes d’entre vous.

33 tirs de suite, on est quand même sur une série all-time pour Daniel Gafford, alors que des mecs comme Jordan Poole, au hasard, ont pour leur part un record personnel de deux, ou trois on ne sait plus trop. Est-ce qu’on se souviendra toute notre vie de ce drôle de mois de mars Gaffordien ? Pas sûr. Est-ce qu’on en a fait quatre papiers en quatre jours ? Pour sûr. Ça doit être la maladie d’amour, ou quelque chose comme ça.