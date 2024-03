C’est l’heure du Shaqtin’ A Fool ! 136 secondes qui nous prouvent que tout est possible et que même ton cousin Billy pourrait jouer en NBA avec le bon piston. Des mains qui glissent, des balles perdues et des air-ball dunks ? C’est parti pour le Shaqtin de la semaine !

On commence tout tranquillement avec l’une des contre-attaques les plus stylées de la saison, merci Jalen McDaniels pour le fou rire.

Jaylen Brown c’est pas mal non plus, et on remarquera à la fois les sièges vides au retour de la mi-temps à Phoenix et l’imagination toujours sans faille des équipes de Shaq au moment d’ouvrir Paint.

Rudy Gobert en prend une par semaine par le gros Shaq, et cette fois-ci la pauvre Gobe s’est mise dans la panade toute seule. Un air-ball sur un dunk Rudy ? Vraiment ?

Jordan Poole et Kyle Kuzma ont déjà pris leurs billets pour Cancun. Et si on était méchant ? On dirait que ça fait bien quatre ou cinq ans qu’ils les ont acheté.