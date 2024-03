Cette nuit Jalen Green a crossé un certain J. Butler et c’est ce qu’il mettra sur son CV. Envoyez le Top 10 et sortez vos coupettes, parce que Kyrie Irving aussi est passé dans les parages cette nuit.

Ça doit être notre côté très maniaque, mais tout ce qu’on voit sur ce ralenti c’est ce pansement mal collé et qui frétille.

Ça doit être notre côté moqueur, mais tout ce qu’on voit sur cette action c’est la violence du coup de fesse de Giannis sur Tobias Harris.

Difficile de dire sur ce ralenti si le pansement d’Amen Thompson bouge encore.

Voici l’un des deux très gros contres de la nuit signé Jalen Williams.

Incroyable cette équipe des Wizards, hâte de voir ce que ça peut donner en Playoffs.

Grâce à Kyrie Irving, on a encore bu du champagne à 5h du matin. Gloups.

Voici le deuxième des deux très gros contres de la nuit signé Jalen Williams.

Voici le gros dunk de la nuit signé Jalen Williams.

37 points pour Jaylen Brown cette nuit, dont cet énorme pétard sur la tête de Jéremy Toulalan.

Jalen Green pourra dire qu’il a crossé un certain J. Butler, ça passe sur un CV.