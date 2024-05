Sans surprise, le coach Darvin Ham a été viré par les Lakers hier, en même temps que l’ensemble de son coaching staff. On va donc avoir droit à une refonte complète du banc de Los Angeles, reste à voir qui sera à la barre. Plusieurs noms commencent à sortir…

D’après les sources de The Athletic, Mike Budenholzer, Kenny Atkinson et J.J. Redick sont sur les radars de la franchise de Los Angeles. On a déjà parlé de Redick hier, et on n’est donc pas surpris de le voir dans cette liste. Quant à Coach Bud (champion NBA avec les Bucks en 2021), il était pressenti pour devenir l’entraîneur des Nets avant que Jordi Fernandez ne soit sélectionné par Brooklyn. Atkinson, assistant de Steve Kerr aux Warriors (et nouveau membre de l’Équipe de France), est lui souvent dans les rumeurs depuis qu’il a été viré par les Nets en 2020.

Who could become the next coach for the Lakers?

Three candidates have emerged as early options, according to multiple team sources:

◽️️Mike Budenholzer

◽️️Kenny Atkinson

◽️️JJ Redick

Read more: https://t.co/NHFmsnBPQG pic.twitter.com/0DvKKR0ciz

— The Athletic (@TheAthletic) May 3, 2024

Outre ces trois-là, les Lakers ont également d’autres noms en tête, mais qui sont déjà pris à l’heure de ces lignes.

Toujours selon The Athletic, l’entraîneur des Clippers (et ancien joueur des Lakers) Tyronn Lue est convoité s’il décide de ne pas prolonger dans l’autre franchise de Los Angeles. Cela n’en prend pas le chemin (il est sous contrat jusqu’en 2025), mais les Lakers adoreraient réunir Lue et LeBron James, champions NBA avec Cleveland en 2016. L’insider David McMenamin d’ESPN a lui balancé le nom de Jason Kidd, sous contrat avec Dallas jusqu’en 2025 et qui vient tout juste de se qualifier en demi-finale de conférence avec les Mavericks.

Enfin, dernier (petit) nom à surveiller : Charles Lee, actuellement assistant aux Celtics et ancien membre du coaching staff de Mike Budenholzer à Atlanta et Milwaukee.

REPORT: The Lakers are “pondering” about potentially hiring Jason Kidd as their next head coach, per @mcten. pic.twitter.com/zEuHyGGSUy

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 4, 2024

Qui va prendre la succession de Darvin Ham aux Lakers ? Plutôt un coach expérimenté ? Ou un jeunot qui peut apporter une nouvelle vision à la franchise ?

Sans surprise, les Lakers ont une longue liste de candidats, et prendront sans doute leur temps pour choisir l’homme qui devra mener l’équipe de LeBron James lors des dernières années du King en NBA.

Sources texte : The Athletic, ESPN, Los Angeles Times