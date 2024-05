Au coude à coude avec les Clippers pendant la première mi-temps, les Mavericks ont accéléré au retour des vestiaires dans le sillage d’un grand Kyrie Irving pour valider leur billet pour le second tour des Playoffs. L.A. est en vacances.

Luka Doncic débute fort, L.A se fait manger à l’intérieur

Match à élimination du côté de Dallas et on sent pas mal d’appréhension sur le terrain pour attaquer cette rencontre. Des deux côtés, la maladresse prend le dessus mais c’est bien Dallas qui démarre le mieux. Les Mavs font un gros boulot dans la raquette et les Clippers sont bien trop permissifs, laissant jusqu’à 10 rebonds offensifs à leurs rivaux sur le seul premier quart..

Luka Doncic, malgré une adresse en berne, est bien présent avec 14 points dès le premier quart-temps et plusieurs décalages de grande classe. P.J. Washington apporte son tir dans le corner et les Texans font la course en tête.

Côté Clippers, c’est nettement plus compliqué. Paul George est là pour sauver la patrie mais autour de lui c’est trop limité pour vraiment pouvoir rivaliser. Attention L.A. de ne pas tendre l’autre jour car sinon c’est la porte.

Le trou d’air pour Dallas, Norman Powell sonne la révolte des Clippers

Apathiques durant le premier quart-temps, les angelinos montrent un autre visage dans le second acte. Plus solides aux rebonds et en défense, les Clippers trouvent aussi du soutien à envoyer à Paul George. James Harden se charge de la distribution et la paire Norman Powell – Terance Mann s’occupe du scoring. Le sixième homme de L.A. est précieux avec déjà 10 points à la pause en sortie de banc.

Dallas n’arrive plus à développer son jeu. Luka Doncic force un peu trop, mais surtout Kyrie Irving doit absolument se faire violence. Uncle Drew n’a quasiment rien montré dans cette première mi-temps. L’attaque des Mavs s’éteint, et pour ne rien arranger Maxi Kleiber rejoint la touche à cause d’une vilaine chute à l’épaule. Alors que Dallas avait compté jusqu’à 13 longueurs d’avance, c’est bien à égalité que les deux équipes rejoignent les vestiaires. (52-52) Bon courage pour dire qui gagnera ce match.

Le réveil de Kyrie Irving

Au retour du break, les Mavericks ont visiblement bu la potion de Bugs Bunny. Ils remettent un gros coup d’accélérateur. La paire Luka – Kyrie place un 8-0 d’entrée pour annoncer la couleur, Daniel Gafford envoie lui un message à Ivica Zubac à sa manière.

This is FILTHY 🫣 https://t.co/ALyrugMl4A pic.twitter.com/91PCN7Te6L

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 4, 2024

Ce troisième acte marque surtout le retour en vie de Kyrie Irving. Totalement transparent en première période, le meneur inscrit 13 points sur ce seul quart, tout en se montrant capital en défense. Les Clippers n’arrivent pas à tenir le rythme, d’autant que Paul George ne trouve plus ses marques en attaque. L.A. manque de solutions et Dallas prend le large. 15 pts d’écart avant d’attaquer le money time, ça sent le sapin pour les voiliers.

Dallas continue de taper là où ça fait mal dans le dernier acte. Kyrie Irving est toujours dans la zone et il enchaine les paniers dans un American Airlines Center qui en redemande. Luka Doncic (28 points, 13 passes, 7 rebonds) lui laisse bien volontiers la lumière et le Slovène continue d’offrir des caviars aux copains. L’écart dépasse les 20 points, les Mavs sont en contrôle. L.A. tente bien un baroud d’honneur mais les Clippers partent de bien trop loin. Kyrie inscrit deux derniers lancers (30 points) avant que Jason Kidd n’envoie son bout de banc pour la dernière minute.

KYRIE IRVING. 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/tIk9zNzb1Y

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 4, 2024

Victoire méritée des Mavericks qui rejoignent le Thunder au second tour. Pour les Clippers, c’est une nouvelle désillusion en Playoffs et l’été pourrait être animé dans la Cité des Anges. Le projet Kawhi Leonard – Paul George aura-t-il une autre chance ? On a peut-être vu PG13 avec un maillot angelino pour la dernière fois qui sait ?