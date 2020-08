Clippers – Mavericks au premier tour : une série inédite qui pourrait provoquer de grosses étincelles

C’est l’une des grosses affiches de ce premier tour de Playoffs 2020, et une grande première dans l’histoire. Clippers à gauche, Mavericks à droite, avec des stars de chaque côté, le décor est planté pour avoir une belle série. Kawhi Leonard et ses copains partent évidemment dans le costume de favoris, mais l’équipe guidée par Luka Doncic a bien l’intention de regarder les Californiens les yeux dans les yeux.

« Certaines personnes ne croiront pas en nous, mais nous avons nos chances. » Après la nouvelle défaite face aux Clippers il y a une dizaine de jours, la troisième en autant de rencontres cette saison, Luka Doncic a bien conscience de la tâche qui attend son équipe avant l’opposition face à Los Angeles, mais il sait aussi que Dallas peut faire du bruit. Surtout si le principal intéressé active le cheat code. Le phénomène slovène a sorti quelques perfs historiques dans la bulle d’Orlando et il aura évidemment à cœur de briller pour ses grands débuts en Playoffs. En parlant de grands débuts, ça sera également le cas pour l’autre star des Mavs, l’intérieur Kristaps Porzingis, très en forme chez Mickey et probablement l’une des clés de la série. Le duo va devoir continuer à tourner à plein régime face à Kawhi Leonard, Paul George et Cie, qui font partie des grands favoris pour soulever le trophée Larry O’Brien en juin octobre prochain. Avec ces deux-là et un collectif qui tourne très bien, les Texans ont les armes offensives pour rivaliser avec n’importe qui.

« Ils sont énormes. C’est la meilleure équipe offensive de l’histoire n’est-ce pas ? C’est une équipe avec deux stars, car Porzingis joue vraiment bien. Je regarde ça et je me dis que c’est une opposition difficile pour un premier tour. » – Doc Rivers, coach des Clippers (via dallasnews.com)

Effectivement, pour une entrée en Playoffs, on a connu plus cool. Maintenant, les Clippers sont les Clippers. Ils possèdent peut-être l’effectif le plus talentueux de toute la NBA, avec le dernier MVP des Finales comme leader. Kawhi Leonard va continuer de hausser le ton et avec PG-13 dans un bon rythme à ses côtés, bonjour le monstre à deux têtes. Les Angelinos ont à la fois une vraie puissance offensive et un potentiel défensif certain, qui a mis en difficulté l’attaque explosive de Dallas cette saison. Des deux côtés du parquet, ça peut dominer à L.A., et pas uniquement avec le cinq de départ car en matière de second unit, quand vous avez du Lou Williams et du Montrezl Harrell qui sortent du banc, ça laisse peu de répit à la concurrence. La défense de Dallas, loin d’être réputée pour son imperméabilité, risque donc de beaucoup souffrir. À ça il faut ajouter une bonne dose d’expérience chez les Californiens, expérience qui pourrait manquer aux Mavs dans cette série, notamment lors des fins de match où la bande à Luka a connu plusieurs trous d’air cette année. Alors certes, les Clippers n’ont pas pu compter sur tout le monde depuis la reprise (Harrell n’a pas joué la moindre rencontre, Patrick Beverley n’a participé qu’à trois matchs pour 42 minutes), et c’était comme ça pendant pratiquement toute la saison d’ailleurs, mais l’effectif devrait bientôt être au complet pour commencer son parcours vers le titre NBA.

Clippers – Mavericks, Kawhi Leonard et Paul George contre Luka Doncic et Kristaps Porzingis, pas de doute, ça va être un show. Dallas a les moyens pour poser quelques difficultés aux Californiens, surtout si ces derniers commencent à pécher par manque d’automatismes. Cependant, le groupe de Doc Rivers possède tout ce qu’il faut pour éviter le piège texan et sortir assez sereinement de ce premier tour.

Le programme de la série

Game 1 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du lundi 17/08 au mardi 18/08, 3h

*si nécessaire