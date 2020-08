Playoffs NBA 2020 : Clippers – Mavericks, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne tout de suite avec une série ô combien excitante sur le papier : Clippers vs Mavericks !

D’un côté l’un des grands favoris pour cette saison 2019-20, de l’autre une bande de gamins excitants et pleins de fougue. D’un côté un double MVP des Finales entouré de l’un des dix meilleurs joueurs de la Ligue, podium MVP la saison passée, et de deux des trois meilleurs sixièmes hommes de toute la NBA, et de l’autre un squad porté sur l’attaque à outrance grâce notamment à la présence de 1,5 génie dans l’effectif. Luka Doncic vs Kawhi Leonard, la jeunesse face à l’expérience, les sourires face au poker face. Bien envie de dire que le premier qui score quatre fois 150 points a gagné, et à ce petit jeu-là les Mavericks devront être bien plus que des jeunes qui s’amusent. Banderilles assurées de la minute 1 du Game 1 à la minute 48 du Game *insérer un chiffre*, et si on avait la série la plus… swag de tout ce premier tour ?

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.