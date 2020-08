Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : les Playoffs au mois d’août, quelle invention magnifique !

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça y est, c’est les Playoffs. On les aura attendus quatre mois de plus que prévu alors on réclame des matchs d’une grande intensité pour nous récompenser de notre patience. Les conditions seront encore bien particulières à huis clos et sans public pour donner l’avantage du terrain aux équipes mieux classées pendant la saison régulière mais les joueurs nous ont prouvé ces deux dernières semaines qu’ils pouvaient nous ambiancer à distance et ça tombe bien car on en attend pas moins de leur part durant ces deux mois de postseason. Assez rigolé, par ici le menu !

Dans la nuit du lundi 17 août

Toronto Raptors – Brooklyn Nets à 22h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 18 août

Indiana Pacers – Miami Heat à 22h (beIN 4)

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder à 0h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 19 août

Toronto Raptors – Brooklyn Nets à 19h (beIN 3)

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 20 août

Indiana Pacers – Miami Heat à 19h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 21 août

Utah Jazz – Denver Nuggets à 22h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 22 août

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 19h (beIN 4)

Miami Heat – Indiana Pacers à 21h30 (beIN 3)

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 23 août

Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 19h30 (beIN 3)

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets à 22h (beIN 1)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…