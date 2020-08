Playoffs NBA 2020 : Raptors – Nets, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaine tout de suite avec une série là encore très équilibrée mais non pas du tout : les Raptors face aux Nets !

Est-ce que les Nets sont capables de gratter un tant soi peut les champions en titre ? J’crois la question elle est vitre répondue. Léger suspense entre le seed 2 et le seed 7 pour ce premier tour mais au vu de l’XP engrangée par les Raptors et du talent à la disposition de Nick Nurse, on souhaite d’oreset déjà bon courage aux Nets pour inquiéter Toronto le temps d’un match. Malgré tout… on suivra tout ça avec attention car Brooklyn fait partie de sbelles surprises de cette reprise dans la bulle, des Nets qu’on envoyait sans peine à l’échafaud mais qui ont joué le jeu à fond, nous offrant même quelques soirées folles, nous offrant même la chance de voir un Frenchy envoyer de la perf bien sale. Pas dis que ce sera suffisant sur ce premier tour, c’est même presque sûr que non, mais à Brooklyn on a mérité la place alors on y va à fond, alors que les Raptors tenteront pour leur part de rappeler à leur manière les quelques divisions d’écart entre les deux franchises.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.