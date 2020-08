Toronto Raptors – Brooklyn Nets, les pronostics de la rédaction : la spéciale Canada au Game 1… et ensuite on déroule ?

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Toronto Raptors – 4-0

Quelle équipe de la Conférence Est peut s’asseoir à la table des Canadiens et dire qu’elle a fait meilleure impression dans la bulle ? La question elle est vite répondue. A part une belle gamelle contre les Celtics, c’est un sans-faute que les Raptous nous ont proposé avec à chaque fois de belles surprises provenant du banc ou des titulaires que l’on va devoir apprendre à respecter un peu plus (poke FVV). Alors bravo d’avance pour ce nouveau sweep, les Nets n’ont rien pu faire. En même temps, cette fois il n’y a ni Paul Pierce pour les tuer dans le Game 7 ni les All-Stars de l’équipe en face. La morale de l’histoire, c’est qu’il ne faut pas sous-estimer le cœur d’un champion, même quand il perd son MVP des Finales éphémère.

Nicolas M. : Toronto Raptors – 4-1

Les champions 2019 vont commencer la défense de leur titre par un affrontement contre l’équipe D des Nets qui, malgré la ribambelle d’absents, a réussi à choper la septième place en proposant de belles choses jusqu’ici. Rien que pour ça, j’ai envie de donner un match à Brooklyn dans la série, surtout que les Raptors aiment bien entamer leurs campagnes de Playoffs par des défaites. C’est un peu une tradition au Canada, autant la respecter. Mais Toronto va ensuite prendre le dessus sans trop de difficultés. C’est hyper sérieux, le collectif est au point, la défense étouffante, et les Dinos ont les crocs. Cela va mettre en lumière les limites de Brooklyn, et même si on aime bien la production actuelle de Timothé Luwawu-Cabarrot, tout se terminera en cinq matchs.

Giovanni : Toronto Raptors – 4-1

Si j’avais pu j’aurais bien mis… 4-1,5. Les Nets méritent de prendre deux matchs dans cette série mais les Raptors sont un poil trop fort pour en laisser plus d’un, les Nets ont ce qu’il faut en magasin pour enflammer deux matchs mais les Raptors ont ce qu’il faut en magasin pour gagner quatre matchs 98-57. On connait un peu à force, les Raptors ont généralement du mal à entrer dans leurs Playoffs, et on va donc partir sur une victoire des Nets au Game 1, wow est-ce que Toronto ne serait pas en danger, puis quatre grosses baffes dans la foulée, parce qu’on parle quand même d’un champion en titre qui sort d’une saison régulière… meilleure que la précédente. Allez, envoyez la suite (les Celtics), il était pas mal cet apéro.

Bastien : Toronto Raptors – 4-2

On va miser une petite pièce sur Caris LeVert, histoire qu’il soit chaud patate et continue sa belle bulle ! Un des joueurs que j’attends le plus sur ce premier round, pas pour choquer la planète basket mais bien montrer qu’il peut scorer à outrance et mener les siens vers quelques micro-exploits. Pour le reste ? Circulez y’a rien à voir, Toronto joue comme un champion en titre et n’a pas prévu de tomber dans le piège des Nets. Allez, on en donne deux max à Timothé et sa clique, le secteur intérieur des Raptors devrait gérer le reste sous la forme d’une balade d’été.

Alexandre : Toronto Raptors – 4-1

Malgré une infirmerie pleine à craquer et surtout pleine de talents (KD, Kyrie, Dinwiddie), les Nets ont proposé du très bon basket dans cette fin de saison régulière dans la bulle. Caris LeVert a pris les commandes de l’attaque et a fédéré autour de lui un groupe de joueurs qui ne veulent rien lâcher. Le Français Luwawu-Cabarrot a montré un beau visage, Jarrett Allen et Joe Harris ont fait leur boulot habituel. Le souci pour ces Nets est qu’ils ont en face d’eux une équipe qui leur est supérieure à tous les niveaux. Une équipe qui a l’expérience, la défense et le secteur intérieur pour s’assurer une victoire sans trembler dans cette série.