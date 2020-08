Raptors – Nets au premier tour : les champions en titre vont pouvoir s’échauffer tranquillement

Quasiment assurés avant leur arrivée dans la bulle de terminer cette régulière à la deuxième place, les Raptors n’avaient ainsi que deux plats sur la table depuis quinze jours. 1) Monter tranquillement en régime avant le premier tour et 2) attendre de savoir qui du Magic ou des Nets leur serviraient de tapas avant les choses sérieuses. La loterie a parlé et on part donc sur un petit Brooklyn Nets bien appétissant, voilà qui ne devrait pas poser trop de problèmes.

On cherche encore les petits malins qui osaient déclarer en début de saison que les Raptors étaient finis pour le haut niveau. Kawhi Leonard qui quitte le navire, bon courage pour rester compétitifs, bla, bla, bla. Neuf mois plus tard des bébés sont nés et Toronto débarque surtout fort d’un bilan aussi bon – voire meilleur – que la saison passée. Kyle Lowry est un putain de patron, Fred VanVleet est désormais bien plus qu’un facteur X, Pascal Siakam bien plus qu’un MIP, Serge Ibaka et Marc Gasol gardent le temple avec des marteaux et des épées, et Nick Nurse a réussi à fabriquer autour de ses leaders un supporting cast jeune et ambitieux. L’attaque tourne à plein régime, la défense est l’une des plus suffocantes de la Ligue quand elle est bien en place, et c’est donc dans ce genre de filet que les Nets vont se jeter un peu aveuglement à partir de lundi.

Venus sans grandes ambitions dans la bulle, les Nets se sont dans un premier temps surtout signalés en ayant l’une des meilleures équipes de la Ligue… dans la catégorie des absents. Petit cinq majeur Kyrie – Dinwiddie – KD – Taurean Prince – Dede Jordan, Wilson Chandler ou Michael Beasley également sur le téco, et voilà que Jacque Vaughn se pointait à Orlando avec Caris LeVert et Joe Harris dans le rôle des franchise players. Au bout du compte ? Certains garçons auront profité de cette drôle de reprise pour mettre le nez à la fenêtre et parmi ces petits malins… Timothé Luwawu-Cabarrot, pas loin d’être le meilleur Net depuis quinze jours. Chris Chiozza à la mène, Justin Anderson pour envoyer les parpaings, Dzanan Musa et Rodions Kurucs pour nous apprendre l’orthographe et le trio Jarrett Allen – Joe Harris – Caris LeVert pour driver tout ça, plutôt cool en régulière mais attention les dégâts en Playoffs. Parce que big-up à une équipe qui a bien joué le jeu sur cette fin de régulière, mais alors on est pressé de voir ce que ça donnera quand l’air va se tendre, quand la toile tissée par Nick Nurse va se déployer sur nos pauvres loulous.

Une série qui parait là encore bien déséquilibrée, mais les belles dispositions proposées par les Nets à Orlando pourraient nous offrir quelques matchs plus serrés que prévu. Pour résumer ? Le contenu pourrait bien être intéressant même si on connait déjà tous la fin du bouquin.

Le programme de la série

Game 1 : Raptors – Nets, lundi 17/08, 22h

Game 2 : Raptors – Nets, mercredi 19/08, 19h30

Game 3 : Nets – Raptors, vendredi 21/08, 19h30

Game 4 : Nets – Raptors, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 0h30

Game 5* : Raptors – Nets, mardi 25/08, horaire à déterminer

Game 6* : Nets – Raptors, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Game 7* : Raptors – Nets, samedi 29/08, horaire à déterminer

*si nécessaire