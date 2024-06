On ne change pas les bonnes habitudes. Après chaque match de Finales NBA, c’est l’heure du débrief. Retour aujourd’hui sur le Game 3 remporté par les Celtics à Dallas la nuit dernière.

Toutes les vidéos de la chaîne YouTube de TrashTalk, c’est par ici

Et un, et deux, et trois zéro ! Après deux premiers matchs solidement remportés à domicile, les Celtics sont allés à Dallas et ont gagné le Game 3. Malgré une belle frayeur dans le money-time, Boston est désormais à une petite victoire d’une 18e bannière de champion NBA. Que penser de la performance globale de cette équipe ? Vont-ils finir le taf au Game 4 ? Et que dire de la performance de Luka Doncic et du banc des Mavs ? Voici l’Apéro débrief sur ce Game 3 des Finales NBA.